O que é construção verde?

O movimento de construção ecológica remonta à década de 1980, quando preocupações crescentes sobre a destruição do ambiente natural levaram a uma maior consciência sobre os impactos dos ambientes construídos. Assim, em 1987, a Comissão Brundtland das Nações Unidas divulgou um relatório sobre desenvolvimento e meio ambiente. A Comissão definiu o desenvolvimento sustentável como “atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades”.1

Esforços organizados para incentivar a construção sustentável e um melhor desempenho ambiental dos edifícios logo surgiram. A década de 1990 assistiu ao advento de vários sistemas de classificação e métodos de avaliação de construções verdes.

1990

O Building Research Establishment do Reino Unido lançou o Método de Avaliação Ambiental do Building Research Establishment (BREEAM). O BREEAM acabou servindo como base para um sistema de classificação de construções ecológicas sediado no Canadá, o Green Globes, que hoje também é usado nos Estados Unidos.

1991

Nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental do país introduziu um programa que promove a eficiência energética para iluminação em edifícios industriais e comerciais. Esse programa foi posteriormente integrado ao programa mais amplo US ENERGY STAR, promovendo a eficiência energética em eletrodomésticos e edifícios.

1993

Uma coalizão de profissionais do setor de construção formou o US Green Building Council. Em 1998, a coalizão lançou o primeiro sistema de certificação LEED. Hoje em dia, os sistemas de classificação LEED são amplamente utilizados para avaliar não apenas edifícios dos EUA, mas também estruturas ao redor do mundo.

1995

As incorporadoras imobiliárias de Hong Kong, região administrativa especial da República Popular da China, se uniram para criar o Comitê Diretor do Método de Avaliação Ambiental de Edifícios (BEAM). O grupo divulgou seus métodos de avaliação ambiental no ano seguinte.

Desde a década de 1990, outras organizações foram formadas para promover práticas de construção verde, incluindo a GRESB (originalmente conhecida como Global Real Estate Sustainability Benchmark) e o World Green Building Council.

As normas e sistemas de classificação para construções verdes inicialmente incluíam apenas edifícios novos ou comerciais, mas se expandiram para avaliar edifícios existentes, edifícios residenciais e comunidades.

Ao longo dos anos, os governos também assumiram um papel mais proativo no incentivo à construção verde, incorporando cada vez mais práticas de construção verde nos códigos de construção. Em 2022, cerca de 80 países tinham códigos de construção obrigatórios ou voluntários para promover um melhor desempenho energético e edifícios energeticamente eficientes, de acordo com a Agência Internacional de Energia.2