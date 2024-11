O que é a certificação LEED?

As emissões de gases de efeito estufa, incluindo as emissões de carbono, aceleram a mudança climática. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões diretas e indiretas de carbono dos edifícios são responsáveis por mais de um quarto das emissões globais de energia.4

Em seu site, o USGBC considera os edifícios com certificação LEED como críticos para lidar com as mudanças climáticas e atender às metas ambientais, sociais e de governança (ESG). As práticas de construção que atendem às normas de certificação LEED devem:

Reduzir as contribuições para a mudança climática.

Melhorar a saúde humana.

Proteger e restaurar os recursos hídricos.

Proteger e aprimorar a biodiversidade e os serviços do ecossistema.

Promover ciclos de materiais mais sustentáveis e regenerativos.

Melhore a qualidade de vida da comunidade.

Além dos benefícios de sustentabilidade associados aos edifícios e ambientes construídos LEED, os projetos LEED provaram ser ativos de alto desempenho para investidores e proprietários de edifícios. Eles apresentam custos operacionais mais baixos ao longo de seus ciclos de vida do que os edifícios não LEED, de acordo com o USGBC. A economia de custos decorre, em parte, de práticas de construção com eficiência energética.