O que é eletrificação?

As tecnologias elétricas são essenciais para os programas de resposta à demanda de eletricidade, que ajudam as concessionárias a equilibrar a oferta e a demanda de energia ao longo do dia. Por meio desses programas, as taxas variáveis de energia ou outros incentivos financeiros estimulam os clientes a mudar seu consumo de energia para longe dos períodos de pico de carga. Os usuários podem carregar tecnologias como aquecedores elétricos de água e veículos elétricos durante os períodos em que as redes elétricas têm menor demanda de eletricidade.

Os sistemas de armazenamento de energia elétrica também permitem flexibilidade no sistema de energia: durante períodos de excesso de oferta, a eletricidade é armazenada em sistemas de armazenamento de energia elétrica e, depois, descarregada em sistemas elétricos conforme a necessidade.