O que é previsão de carga?

A previsão de carga com exatidão é essencial para integrar fontes de energia renovável à rede, como energia eólica e solar. Essas fontes são intermitentes, o que significa que sua produção depende das condições meteorológicas e da hora do dia. Ao prever com exatidão a demanda de eletricidade, as concessionárias podem planejar melhor as flutuações e maximizar o uso. Isso ajuda a reduzir as emissões gerais de gases de efeito estufa, minimizando a dependência da geração de energia baseada em combustíveis fósseis.