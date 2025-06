O que é um sistema operacional?

A história dos sistemas operacionais (SO) começou com os primeiros computadores, que exigiam softwares personalizados para gerenciamento de tarefas. Inicialmente simples e voltados a processamento em lote, os sistemas operacionais evoluíram para oferecer multitarefa e interfaces interativas, impulsionados pelos avanços de hardware e software.

A invenção do circuito integrado (CI) nos anos 1950 levou ao surgimento dos microchips, que aumentaram o poder de processamento e reduziram o tamanho dos computadores, permitindo a execução de tarefas mais complexas. Em 1964, a IBM lançou o OS/360, que utilizava linguagem de programação assembly, para seu IBM System/360. O OS/360 padronizou o software entre os mainframes da IBM e influenciou o design dos sistemas operacionais futuros. Além disso, o OS/360 foi o primeiro sistema operacional com multiprogramação, capaz de executar diversos programas simultaneamente em um único processador.

Com o tempo, o OS/360 evoluiu para o z/OS, o sistema operacional moderno dos mainframes da IBM. (Os mainframes IBM® Z atuais também rodam Linux e z/TPF, frequentemente operando com múltiplos sistemas em uma única máquina.)

O desenvolvimento do sistema operacional Unix, com compartilhamento de tempo, nas décadas de 1960 e 1970, estabeleceu precedentes importantes para os sistemas modernos ao introduzir conceitos como multitarefa, portabilidade e sistema de arquivos hierárquico, pilares dos sistemas atuais.

No fim dos anos 1980 e na década de 1990, surgiram as unidades de processamento gráfico (GPUs) para lidar com o processamento gráfico. À medida que as GPUs evoluíram para suportar cálculos de uso geral, especialmente na década de 2000, empresas como Apple e Microsoft começaram a integrá-las mais profundamente em seus sistemas operacionais. Atualmente, as GPUs são padrão na maioria dos sistemas computacionais, sendo responsáveis por tarefas que vão desde jogos e multimídia até computação científica e aprendizado de máquina (ML).

Inovações como virtualização e conteinerização surgiram diante da crescente demanda por eficiência e escalabilidade, especialmente na computação em nuvem. A virtualização permite que várias máquinas virtuais (VMs) sejam executadas em um único equipamento físico. Um hipervisor gerencia essas máquinas virtuais, funcionando como um sistema operacional leve ao cuidar da alocação de memória e do gerenciamento de recursos, sem exigir um sistema completo. A VMware é considerada a líder no mercado de virtualização e hipervisores.

A conteinerização expande a virtualização ao oferecer um método mais leve para executar aplicações isoladas. Ao contrário das VMs, contêineres não incluem uma cópia completa do sistema operacional. Em vez disso, o mecanismo de tempo de execução de contêineres (por exemplo, Docker) é instalado no SO host, atuando como interface para que todos os contêineres compartilhem o mesmo sistema operacional. Esse recurso permite que os contêineres virtualizem o sistema operacional, de modo que aplicações e suas dependências executem-se de forma isolada em um único SO, otimizando o uso de recursos.