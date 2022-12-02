O que é computação de alto desempenho (HPC)?

Recentemente, há uma década, o alto custo da HPC, que envolvia possuir ou alugar um supercomputador ou construir e hospedar um cluster de HPC em um data center local, colocou a HPC fora do alcance da maioria das organizações.

Hoje, a HPC na nuvem — às vezes chamada de HPC como serviço ou HPCaaS — oferece uma maneira significativamente mais rápida, escalável e acessível para as empresas aproveitarem a HPC. A HPCaaS normalmente inclui acesso a clusters de HPC e infraestrutura hospedados no data center de um provedor de serviços de nuvem, além de recursos de rede (como IA e análise de dados) e experiência em HPC.

Atualmente, três tendências convergentes impulsionam a HPC na nuvem:

Demanda crescente

Organizações de todos os setores estão se tornando cada vez mais dependentes dos insights em tempo real e da vantagem competitiva que resultam da solução de problemas complexos que somente os aplicativos de HPC podem resolver. Por exemplo, a detecção de fraudes de cartão de crédito, algo em que todos nós confiamos e que a maioria de nós já experimentou em um momento ou outro, depende cada vez mais da HPC para identificar fraudes mais rapidamente e reduzir falsos positivos irritantes, mesmo quando a atividade de fraude se expande e as táticas dos fraudadores mudam constantemente.

Prevalência de redes RDMA de menor latência e maior taxa de transferência

O acesso remoto direto à memória (RDMA) permite que um computador em rede acesse a memória de outro computador em rede sem envolver o sistema operacional do computador ou interromper o processamento de qualquer um dos computadores. Isso ajuda a minimizar a latência e maximizar o rendimento. As malhas emergentes de RDMA de alto desempenho, incluindo InfiniBand, arquitetura de interface virtual e RDMA sobre Ethernet convergente, estão essencialmente tornando possível a HPC baseada em nuvem.

Disponibilidade generalizada de HPCaaS em nuvem pública e nuvem privada

Hoje, todos os principais provedores de serviços de nuvem pública oferecem serviços de HPC. E embora algumas organizações continuem a executar cargas de trabalho de HPC altamente regulamentadas ou sensíveis no local, muitas estão adotando ou migrando para serviços de HPC em nuvem privada oferecidos por fornecedores de hardware e soluções.