O que é a Simulação de Monte Carlo?

Diferentemente de um modelo de previsão normal, a Simulação de Monte Carlo prevê um conjunto de resultados com base em um intervalo estimado de valores em comparação a um conjunto de valores de entrada fixos. Em outras palavras, uma Simulação de Monte Carlo cria um modelo de resultados possíveis aproveitando uma distribuição de probabilidade, como uma distribuição uniforme ou normal, para qualquer variável que tenha incerteza inerente. Em seguida, ela recalcula os resultados repetidamente, cada vez usando um conjunto diferente de números aleatórios entre os valores mínimo e máximo. Em um experimento típico de Monte Carlo, esse exercício pode ser repetido milhares de vezes para produzir um grande número de resultados prováveis.

As Simulações de Monte Carlo também são utilizadas para previsões de longo prazo devido à sua precisão. À medida que o número de entradas aumenta, o número de previsões também cresce, permitindo que você projete resultados mais distantes no tempo com mais precisão. Quando uma Simulação de Monte Carlo é concluída, ela produz uma série de resultados possíveis com a probabilidade de cada resultado ocorrer.

Um exemplo simples de uma Simulação Monte Carlo é considerar calcular a probabilidade de lançar dois dados padrão. Existem 36 combinações de lançamentos de dados. Com base nisso, você pode calcular manualmente a probabilidade de um resultado específico. Usando uma Simulação de Monte Carlo, você pode simular o lançamento dos dados 10.000 vezes (ou mais) para obter previsões mais precisas.