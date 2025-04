CPUs e GPUs compartilham um projeto semelhante, incluindo um número semelhante de núcleos e transistores para tarefas de processamento, mas as funções das CPUs são mais gerais do que as das GPUs. As GPUs tendem a se concentrar em uma única tarefa de computação específica, como processamento gráfico ou aprendizado de máquina.

As CPUs são o coração e o cérebro de um sistema ou dispositivo computacional. Elas recebe instruções ou solicitações gerais relacionadas a uma tarefa de um programa ou aplicação de software. E a GPU tem uma tarefa mais específica — que normalmente envolve o processamento rápido de imagens e vídeos de alta resolução. As GPUs executam constantemente cálculos matemáticos complexos necessários para renderizar gráficos ou outras funções com uso intenso de computação a fim de cumprir sua tarefa.

Uma das maiores diferenças é que as CPUs tendem a usar menos núcleos e executar suas tarefas em uma ordem linear. As GPUs, no entanto, têm centenas (até milhares) de núcleos, permitindo o processamento paralelo que impulsiona seus recursos de processamento extremamente rápido.

As primeiras GPUs foram criadas para acelerar a renderização de gráficos 3D, tornando as cenas de filmes e videogames mais realistas e envolventes. O primeiro chip de GPU, o GeForce da Nvidia, foi lançado em 1999 e foi rapidamente seguido por um rápido período de crescimento que viu as capacidades das GPUs se expandirem para outras áreas devido a seus recursos de processamento paralelo em alta velocidade.

Processamento paralelo, ou computação paralela, é um tipo de computação que depende de dois ou mais processadores para realizar diferentes subconjuntos de uma tarefa de computação geral.

Antes das GPUs, os computadores de gerações mais antigas só conseguiam executar um programa de cada vez, muitas vezes levando horas para concluir uma tarefa. A função de processamento paralelo das GPUs executa muitos cálculos ou tarefas simultaneamente, tornando-as mais rápidas e eficientes do que as CPUs dos computadores mais antigos.