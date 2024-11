O que é um chip de IA?

Os chips de IA modernos requerem menos energia do que as gerações anteriores. Isso se deve, em grande parte, a melhorias na tecnologia de chips que permitem que os chips de IA distribuam suas tarefas com mais eficiência do que os chips mais antigos. Os recursos modernos dos chips, como a aritmética de baixa precisão, permitem que os chips de IA resolvam problemas com menos transistores e, portanto, com menor consumo de energia. Essas melhorias ecologicamente corretas podem ajudar a reduzir a pegada de carbono de operações com uso intensivo de recursos, como os data centers.