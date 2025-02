O que é inteligência artificial na medicina?

Pode ser mais fácil apoiar a medicina de precisão com assistência virtual por IA. Como os modelos de IA podem aprender e reter preferências, a IA tem o potencial de fornecer recomendações personalizadas em tempo real para pacientes 24 horas por dia. Em vez de ter que repetir informações com uma nova pessoa a cada vez, um sistema de saúde pode oferecer aos pacientes acesso 24 horas por dia a um assistente virtual impulsionado por IA que pode responder a perguntas com base no histórico médico, preferências e necessidades pessoais do paciente.