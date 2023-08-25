O que é IA de edge?

Simplificando, a IA de edge, ou "IA na edge", refere-se à combinação de edge computing e inteligência artificial para executar tarefas de aprendizado de máquina diretamente em dispositivos de edge interconectados. A edge computing permite que os dados sejam armazenados perto do local do dispositivo, e os algoritmos de IA permitem que os dados sejam processados diretamente na edge da rede, com ou sem uma conexão com a internet. Isso facilita o processamento de dados em milissegundos, fornecendo feedback em tempo real .

Carros autônomos, dispositivos vestíveis, câmeras de segurança e eletrodomésticos inteligentes estão entre as tecnologias que aproveitam os recursos de IA de edge para entregar prontamente aos usuários informações em tempo real quando elas são mais essenciais.

A IA de edge está crescendo em popularidade à medida que os setores descobrem novas maneiras de aproveitar seu poder para otimizar fluxos de trabalho, automatizar processos de negócios e liberar novas oportunidades de inovação, ao mesmo tempo em que lidam com preocupações como latência, segurança e redução de custos.

