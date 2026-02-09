Soluções de Edge Computing

IBM® 5G e edge computing
A IBM adquiriu a HashiCorp para estimular a inovação na nuvem híbrida

Acelere a automação e a segurança em ambientes multinuvem.

Aja com base nos insights mais próximos de onde os dados são criados

A edge computing com 5G cria enormes oportunidades em todos os setores. Ela aproxima a computação e o armazenamento de dados de onde os dados são gerados, permitindo um melhor controle de dados, custos reduzidos, insights e ações mais rápidos e operações contínuas. Na verdade, até 2025, 75% dos dados corporativos serão processados na edge, em comparação com apenas 10% atualmente.¹

A IBM disponibiliza uma oferta de gerenciamento autônomo que lida com a escala, a variabilidade e a taxa de mudança em ambientes de edge. A IBM também oferece soluções para ajudar as empresas de comunicação a modernizar suas redes e prestar novos serviços na edge.

 
Benefícios
Empregar gerenciamento autônomo criado para escala e variabilidade

Um único administrador pode aplicar políticas que gerenciam a escala e a variabilidade dos ambientes de aplicação em milhares de endpoints. O IBM® Edge Application Manager ajuda você a gerenciar as cargas de trabalho da edge ao núcleo em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.

Forneça soluções de edge para os setores desenvolvidas com a experiência da IBM

Há muitos casos de uso que podem ser abordados com a edge computing. As soluções e serviços habilitados por edge da IBM ajudam os clientes a oferecer experiências digitais ricas e criar uma eficiência de negócios em toda a Indústria 4.0, cadeia de suprimentos, gestão de ativos e muito mais.

Modernize as redes de telecomunicações para prestar novos serviços na edge

Cada vez mais, os provedores de serviços de comunicação (CSPs) estão buscando oferecer serviços 5G e edge computing para impulsionar o crescimento. As soluções de nuvem de telecomunicações da IBM podem ajudar os CSPs a melhorar os processos e a garantia de serviço, ao mesmo tempo em que reduzem os custos operacionais.

Casos de uso
Vista aérea de vários veículos em uma estrada sinuosa
Crie experiências conectadas

Extraia e analise dados de dispositivos e sensores distribuídos para melhorar as experiências individuais, aumentar a segurança do condutor e otimizar o transporte.
Robô de inventário movendo caixas em um armazém
Melhore a cadeia de suprimentos e a gestão de ativos

Orquestre o gerenciamento de ponta a ponta com uma análise inteligente de vídeo e IA para monitorar o estoque, automatizar o reabastecimento e muito mais.
Funcionário consultando máquina de instalação de laboratório
Habilite a Indústria 4.0

Reúna insights de máquinas e processos de fabricação distribuídos e responda em tempo real, otimizando as linhas de produção e reduzindo o desperdício.
Soluções Infraestrutura para dados e IA na edge

As soluções IBM Power Systems e IBM Storage aplicam modelos de IA na edge. Libere insights de negócios para todos os tipos de dados, incluindo dados visuais ao vivo gerados na edge.

 Servidores corporativos de IA que transformam dados em soluções Promare

Refazendo a rota do Mayflower de 1620, a primeira viagem transatlântica autônoma será impulsionada pela tecnologia IBM para edge e IA.

Respostas dos parceiros da IBM As soluções da IBM para edge computing e redes de comunicação reúnem um forte ecossistema de parceiros, incluindo fabricantes de equipamentos e provedores de rede e TI.
Vista traseira de uma pessoa olhando para um monitor de computador
Equinix

A Equinix usa a IBM e a Red Hat para desenvolver uma plataforma global de edge metropolitana e reunir empresas em mais de 50 mercados.

Trabalhador segurando notebook em uma sala de servidores
Eurotech

A Eurotech usa a IBM e a Red Hat em dispositivos de edge computing de alto desempenho para levar a edge computing a novas fronteiras.

Vista lateral de um trabalhador examinando dados em um monitor de notebook
Hazelcast

A Hazelcast usa o IBM Edge Application Manager para implementar soluções de grade de dados na memória para permitir uma análise de dados avançada na edge.

¹"O que a edge computing significa para os líderes de infraestrutura e operações" Rob van der Meulen, Gartner Research, outubro de 2018.