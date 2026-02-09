Soluções de Edge Computing

Automatize operações, melhore as experiências e aprimore as medidas de segurança
A edge computing com 5G cria enormes oportunidades em todos os setores. Ela aproxima a computação e o armazenamento de dados de onde os dados são gerados, permitindo um melhor controle de dados, custos reduzidos, insights e ações mais rápidos e operações contínuas. Na verdade, até 2025, 75% dos dados corporativos serão processados na edge, em comparação com apenas 10% atualmente.¹
A IBM disponibiliza uma oferta de gerenciamento autônomo que lida com a escala, a variabilidade e a taxa de mudança em ambientes de edge. A IBM também oferece soluções para ajudar as empresas de comunicação a modernizar suas redes e prestar novos serviços na edge.
Um único administrador pode aplicar políticas que gerenciam a escala e a variabilidade dos ambientes de aplicação em milhares de endpoints. O IBM® Edge Application Manager ajuda você a gerenciar as cargas de trabalho da edge ao núcleo em qualquer ambiente de multinuvem híbrida.
Há muitos casos de uso que podem ser abordados com a edge computing. As soluções e serviços habilitados por edge da IBM ajudam os clientes a oferecer experiências digitais ricas e criar uma eficiência de negócios em toda a Indústria 4.0, cadeia de suprimentos, gestão de ativos e muito mais.
Cada vez mais, os provedores de serviços de comunicação (CSPs) estão buscando oferecer serviços 5G e edge computing para impulsionar o crescimento. As soluções de nuvem de telecomunicações da IBM podem ajudar os CSPs a melhorar os processos e a garantia de serviço, ao mesmo tempo em que reduzem os custos operacionais.
Extraia e analise dados de dispositivos e sensores distribuídos para melhorar as experiências individuais, aumentar a segurança do condutor e otimizar o transporte.
Orquestre o gerenciamento de ponta a ponta com uma análise inteligente de vídeo e IA para monitorar o estoque, automatizar o reabastecimento e muito mais.
Reúna insights de máquinas e processos de fabricação distribuídos e responda em tempo real, otimizando as linhas de produção e reduzindo o desperdício.
As soluções IBM Power Systems e IBM Storage aplicam modelos de IA na edge. Libere insights de negócios para todos os tipos de dados, incluindo dados visuais ao vivo gerados na edge.
Refazendo a rota do Mayflower de 1620, a primeira viagem transatlântica autônoma será impulsionada pela tecnologia IBM para edge e IA.
A Equinix usa a IBM e a Red Hat para desenvolver uma plataforma global de edge metropolitana e reunir empresas em mais de 50 mercados.
A Eurotech usa a IBM e a Red Hat em dispositivos de edge computing de alto desempenho para levar a edge computing a novas fronteiras.
A Hazelcast usa o IBM Edge Application Manager para implementar soluções de grade de dados na memória para permitir uma análise de dados avançada na edge.
¹"O que a edge computing significa para os líderes de infraestrutura e operações" Rob van der Meulen, Gartner Research, outubro de 2018.