Soluções de Edge Computing

A edge computing com 5G cria enormes oportunidades em todos os setores. Ela aproxima a computação e o armazenamento de dados de onde os dados são gerados, permitindo um melhor controle de dados, custos reduzidos, insights e ações mais rápidos e operações contínuas. Na verdade, até 2025, 75% dos dados corporativos serão processados na edge, em comparação com apenas 10% atualmente.¹

A IBM disponibiliza uma oferta de gerenciamento autônomo que lida com a escala, a variabilidade e a taxa de mudança em ambientes de edge. A IBM também oferece soluções para ajudar as empresas de comunicação a modernizar suas redes e prestar novos serviços na edge.