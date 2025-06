Ferramentas e soluções de análise de dados

Para prosperar nestes tempos imprevisíveis, as empresas devem aproveitar os dados para fidelizar os clientes, automatizar processos de negócios e inovar ideias futuras. Mas a necessidade de big data ultrapassou a nossa capacidade de resolver os problemas existentes de análise de dados, e o método de copiar e colar só piorou as coisas.

Grandes e pequenas empresas precisam de uma nova arquitetura, uma malha de dados, para se tornarem verdadeiramente orientadas por dados e colocarem a IA para trabalhar no atendimento de seus KPIs. Com uma abordagem de malha de dados, as plataformas de business intelligence, fáceis de usar, podem conectar as pessoas certas aos conjuntos de dados certos, no momento certo, para promover agilidade, prever resultados e personalizar a experiência.