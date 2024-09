O IBM Controller oferece suporte ao processo de fechamento, consolidação e geração de relatórios com a agilidade e a acessibilidade de uma solução baseada na nuvem. Ele permite que as equipes financeiras automatizem e acelerem o fechamento financeiro com o mínimo necessário de suporte de TI. Isso também ajuda as equipes de finanças a entregar resultados financeiros, criar relatórios financeiros informativos e de gestão e fornecer ao diretor financeiro (CFO) uma visão empresarial das principais relações financeiras e métricas.