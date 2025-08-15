Aproveite ao máximo seus dados com a descoberta de insights conversacionais. Tome decisões mais inteligentes e rápidas.
Uma experiência de conversação perfeita ajuda a saber o que está acontecendo, por que é importante e o que fazer em seguida em poucos segundos.
Enriquece os dados e cria métricas consistentes para análise unificada. Além disso, o agente oferece a opção de escolher o LLM que melhor se adapte aos seus padrões de compliance e jurídicos.
Conecta-se ao seu data lakehouse, fluxos de trabalho de automação, ferramentas de relatórios e aplicações de produtividade diária para receber insights e acelerar a tomada de decisão.
Com o watsonx BI, você pode identificar a causa da diminuição nas conversões de avaliações e orientar sua equipe da web para resolver o problema.
Peça ao watsonx BI para identificar barreiras em seu plano de vendas e fazer recomendações para atingir as metas de receita.
Avalie as tendências e anomalias do inventário usando o watsonx BI e reavalie seu plano de suprimentos para evitar multas e perdas de receita.
Peça ao watsonx BI um detalhamento da receita por produto ou mercado, identifique oportunidades de crescimento, realoque fundos e acelere o crescimento da receita.
Exponha insights em segundos e acelere a tomada de decisão.
Reduza drasticamente o tempo de preparação com automação semântica e geração de métricas.
Obtenha insights confiáveis, baseados na lógica do seu negócio e regidos pelas suas métricas.
Continue usando suas ferramentas existentes sem interromper os processos atuais.
Entre para a lista de espera para ser informado quando o watsonx BI estiver disponível.
Entraremos em contato quando seu analista e consultor de negócios estiver disponível.
Veja como o watsonx BI pode ajudar a receber insights práticos dos seus dados e acelerar as decisões de negócios.