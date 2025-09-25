IBM Data and AI reconhecido no Constellation ShortList do terceiro trimestre de 2025

O IBM Data and AI foi reconhecido em três categorias:

Data lakehouses para aplicações de última geração impulsionadas por IA Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence Inteligência artificial e aprendizado de máquina

Esses reconhecimentos da Constellation Research, uma empresa líder em consultoria e análise do Vale do Silício que destaca fornecedores relevantes para os primeiros a adotar, ressaltam o compromisso da IBM em ajudar as empresas a modernizar suas estratégias de dados, escalar a adoção de IA e gerar resultados de negócios mensuráveis com soluções confiáveis e prontas para empresas .

"A migração para a era da IA requer uma mentalidade de dados para decisão", disse R "Ray" Wang, CEO e fundador da Constellation Research. "Desde data lakehouses até análise de dados multinuvem, plataformas de BI e IA e ML, a IBM foi reconhecida pelos analistas da Constellation por entregar as soluções que os clientes estão pedindo."