IBM Data and AI reconhecido no Constellation ShortList do terceiro trimestre de 2025

A Constellation Research divulgou suas ShortLists do terceiro trimestre de 2025, destacando os fornecedores e soluções que os líderes de TI e de negócios devem observar para se manter à frente no cenário digital em rápida evolução de hoje
O IBM Data and AI foi reconhecido em três categorias:
Esses reconhecimentos da Constellation Research, uma empresa líder em consultoria e análise do Vale do Silício que destaca fornecedores relevantes para os primeiros a adotar, ressaltam o compromisso da IBM em ajudar as empresas a modernizar suas estratégias de dados, escalar a adoção de IA e gerar resultados de negócios mensuráveis com soluções confiáveis e prontas para empresas .
"A migração para a era da IA requer uma mentalidade de dados para decisão", disse R "Ray" Wang, CEO e fundador da Constellation Research. "Desde data lakehouses até análise de dados multinuvem, plataformas de BI e IA e ML, a IBM foi reconhecida pelos analistas da Constellation por entregar as soluções que os clientes estão pedindo."
Reconhecido na ShortList de 2025 de Data lakehouses para aplicações de última geração impulsionadas por IA
O watsonx.data é o data lakehouse híbrido e aberto da IBM para IA empresarial e análise de dados. Ele unifica dados estruturados e não estruturados em nuvens ou no local para fornecer dados mais confiáveis para a IA. Com governança e controle de acesso integrados, é fácil escalar e automatizar a ingestão, a preparação e a recuperação de dados para impulsionar aplicações de IA generativa.
Veja como ele se posiciona em relação aos critérios da Constellation:
Reconhecido na ShortList de 2025 de Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence
Apenas um mês após seu lançamento, o watsonx BI foi nomeado uma das sete soluções de destaque na Constellation ShortList para Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence. Reconhecido como uma das sete soluções de destaque, o watsonx BI está ajudando as empresas a enfrentar os desafios da BI moderna com escalabilidade de nível empresarial, governança confiável e insights impulsionados por IA generativa.
Veja como ele se posiciona em relação aos critérios da Constellation:
Reconhecido na ShortList de 2025 de Inteligência artificial e aprendizado de máquina
O IBM watsonx.ai capacita as empresas a desenvolver, implementar e escalar aplicações de IA generativa e ML em um estúdio de desenvolvimento unificado. Ele oferece aos desenvolvedores a flexibilidade e a opção de selecionar e personalizar qualquer modelo de base, acessar uma ampla variedade de ferramentas criadas previamente, personalizadas e de código aberto, aproveitar os principais frameworks e utilizar opções de implementação híbrida para a nuvem e no local, permitindo rápida experimentação e acelerando o time to value para a empresa.
Vários destaques dos critérios da ShortList da Constellation incluem:
A inclusão da IBM em três ShortLists da Constellation destaca sua abordagem diferenciada em relação à IA de nível empresarial confiável. Juntos, o watsonx.data, o watsonx BI e o watsonx.ai fornecem a base para as organizações modernizarem as plataformas de dados, operacionalizarem a IA e escalarem a adoção de forma responsável. Descubra como o watsonx pode ajudar sua empresa a liberar uma IA em escala confiável: