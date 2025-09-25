Análise de dados

IBM Data and AI reconhecido no Constellation ShortList do terceiro trimestre de 2025

Autores

Sathish Vyas

PMM watsonx.data

IBM

Anita Ranjan

PMM watsonx BI

IBM

AJ Albanese

PMM watsonx.ai

IBM

A Constellation Research divulgou suas ShortLists do terceiro trimestre de 2025, destacando os fornecedores e soluções que os líderes de TI e de negócios devem observar para se manter à frente no cenário digital em rápida evolução de hoje

O IBM Data and AI foi reconhecido em três categorias:

  1. Data lakehouses para aplicações de última geração impulsionadas por IA
  2. Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence
  3. Inteligência artificial e aprendizado de máquina

Esses reconhecimentos da Constellation Research, uma empresa líder em consultoria e análise do Vale do Silício que destaca fornecedores relevantes para os primeiros a adotar, ressaltam o compromisso da IBM em ajudar as empresas a modernizar suas estratégias de dados, escalar a adoção de IA e gerar resultados de negócios mensuráveis com soluções confiáveis e prontas para empresas .

"A migração para a era da IA requer uma mentalidade de dados para decisão", disse R "Ray" Wang, CEO e fundador da Constellation Research. "Desde data lakehouses até análise de dados multinuvem, plataformas de BI e IA e ML, a IBM foi reconhecida pelos analistas da Constellation por entregar as soluções que os clientes estão pedindo."

Reconhecimento em três categorias

IBM watsonx.data

Reconhecido na ShortList de 2025 de Data lakehouses para aplicações de última geração impulsionadas por IA

O watsonx.data é o data lakehouse híbrido e aberto da IBM para IA empresarial e análise de dados. Ele unifica dados estruturados e não estruturados em nuvens ou no local para fornecer dados mais confiáveis para a IA. Com governança e controle de acesso integrados, é fácil escalar e automatizar a ingestão, a preparação e a recuperação de dados para impulsionar aplicações de IA generativa.

Veja como ele se posiciona em relação aos critérios da Constellation:

  • Recursos de desenvolvimento de aplicações para aplicações de última geração: integre e unifique sem dificuldades dados estruturados e não estruturados de diferentes fontes e formatos para fornecer dados mais confiáveis para aplicações de IA generativa
  • Banco(s) de dados transacionais e analíticos — nativos e/ou de terceiros: o watsonx.data é compatível nativamente com bancos de dados transacionais e analíticos sem a necessidade de um processo de ETL complexo. Com recursos integrados de malha de dados, é possível automatizar e escalar para diferentes tipos de cargas de trabalho e otimizar o desempenho de preços com vários mecanismos de consulta adequados à finalidade.
  • Controles de acesso e segurança, conformidade e governança: com controles de governança e acesso centralizados, compartilhe dados em toda a empresa sem vazamentos de dados ou preocupações de conformidade, dos sistemas de origem do documento até o agente ou aplicação final de IA.

IBM watsonx BI

Reconhecido na ShortList de 2025 de Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence

Apenas um mês após seu lançamento, o watsonx BI foi nomeado uma das sete soluções de destaque na Constellation ShortList para Plataformas de análise de dados multinuvem e de business intelligence. Reconhecido como uma das sete soluções de destaque, o watsonx BI está ajudando as empresas a enfrentar os desafios da BI moderna com escalabilidade de nível empresarial, governança confiável e insights impulsionados por IA generativa.

Veja como ele se posiciona em relação aos critérios da Constellation:

  • Insights orientados por IA em todas as fontes: um serviço nativo da nuvem criado para escala elástica e acesso governado, o watsonx BI leva a análise de dados para onde os dados residem, proporcionando um desempenho mais rápido e segurança consistente em todos os ambientes.
  • Integração e automação de dados: conectores integrados e interpretação de metadados enriquecem os dados e automatizam a criação de métricas, acelerando a jornada de dados brutos para insights praticáveis.
  • Análise de dados multimodal: de dashboards a consultas de linguagem natural e prompts impulsionados por IA generativa, os usuários obtêm insights conversacionais e com base no contexto instantaneamente.
  • Integração de IA/ML: é compatível com vários grandes modelos de linguagem e fundamenta a IA generativa em dados corporativos governados, dando aos administradores de dados o controle sobre as definições de métricas e o uso de modelos.
  • Camada semântica governada: uma camada semântica centralizada e um catálogo de métricas garantem definições consistentes, lógica de consulta transparente e colaboração segura e baseada em funções entre as equipes.

IBM watsonx.ai 

Reconhecido na ShortList de 2025 de Inteligência artificial e aprendizado de máquina

O IBM watsonx.ai capacita as empresas a desenvolver, implementar e escalar aplicações de IA generativa e ML em um estúdio de desenvolvimento unificado. Ele oferece aos desenvolvedores a flexibilidade e a opção de selecionar e personalizar qualquer modelo de base, acessar uma ampla variedade de ferramentas criadas previamente, personalizadas e de código aberto, aproveitar os principais frameworks e utilizar opções de implementação híbrida para a nuvem e no local, permitindo rápida experimentação e acelerando o time to value para a empresa.

Vários destaques dos critérios da ShortList da Constellation incluem:

  • Fornece infraestrutura escalável baseada na nuvem: um estúdio unificado de desenvolvimento de IA e ML que oferece escalabilidade de aplicações para implementações híbridas e multinuvem.
  • Permite vários tipos de modelos: o Model Gateway fornece acesso a modelos de base da IBM, de parceiros e de terceiros, com opções avançadas de ajuste, geração de dados sintéticos e métodos de implementação flexíveis para casos de uso de IA e ML.
  • Permite a automação de processos: AutoAI para RAG e aprendizado de máquina automatizam o processo de criação de modelos de RAG e ML para simplificar o treinamento, a otimização e a implementação de modelos em uma experiência de IU integrada.

Veja-o em ação

A inclusão da IBM em três ShortLists da Constellation destaca sua abordagem diferenciada em relação à IA de nível empresarial confiável. Juntos, o watsonx.data, o watsonx BI e o watsonx.ai fornecem a base para as organizações modernizarem as plataformas de dados, operacionalizarem a IA e escalarem a adoção de forma responsável. Descubra como o watsonx pode ajudar sua empresa a liberar uma IA em escala confiável:

