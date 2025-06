As soluções IBM InfoSphere® Optim™ gerenciam dados desde os requisitos até a retirada. Elas turbinam o desempenho, capacitam a colaboração e melhoram o controle nos aplicativos, bancos de dados e plataformas. Ao gerenciar adequadamente os dados ao longo de toda vida útil, as organizações ficam mais bem preparadas para apoiar as metas comerciais com menos riscos.