As organizações dependem de aplicativos críticos para gerar resultados, e muitas usam metodologias ágeis para fornecer rapidamente funcionalidades confiáveis. O IBM® InfoSphere Optim Test Data Management ajuda as organizações a otimizar e automatizar processos que criam e gerenciam dados de ambiente que não são de produção. Usando estratégias de teste eficazes e eficientes, o Optim Test Management ajuda a identificar rapidamente problemas, reduzindo os riscos que dados de teste defeituosos e imprecisões introduzem, muitas vezes levando à falha do aplicativo. Ele ajuda a melhorar todas as etapas do processo de teste do aplicativo.