Para ambientes locais, no sistema hiperconvergente IBM Cloud Pak for Data System, os clientes do Netezza Performance Server se conectam ao host do Netezza Performance Server, que opera como um contêiner Docker chamado ipshost1 no nó do plano de controle do sistema. O host é configurado com um nome de host e endereço IP específicos quando o sistema é instalado e provisionado na rede do cliente.