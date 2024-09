Os padrões e comportamentos de compra são muito diferentes nos Emirados Árabes Unidos, se comparados com outros lugares do mundo. A demanda surge de uma variedade de consumidores, de diversas nacionalidades, e a empresa não pode categorizar os consumidores com base em suas nacionalidades para associá-los aos diferentes produtos oferecidos. Esta estratégia não é mais eficaz na região.

Para embasar as decisões baseadas em dados, a Majid Al Futtaim Retail contava com uma solução existente de data warehouse e análise de dados no local. Mas a solução exigia muita intervenção manual para funcionar. A codificação de scripts SQL era muito lenta para ficar à frente das crescentes demandas de dados e da complexidade do mercado, especialmente depois que o Carrefour lançou um novo programa de fidelidade do cliente e praticamente dobrou o número de suas lojas na região.