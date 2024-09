A Conestoga está satisfeita com as melhorias na produtividade e na análise de dados desde sua mais recente transformação impulsionada pela IBM. Durante a mudança do Netezza local para a atual solução totalmente gerenciada na nuvem AWS, a Conestoga teve 100% de compatibilidade de carga de trabalho e zero downtime.

Hoje, o Netezza e o Cognos produzem mais de 5.200 mil relatórios por dia, proporcionando à liderança de toda a empresa o suporte necessário para tomar decisões que impulsionem o crescimento e a expansão da empresa. Além disso, o Netezza suporta 1,2 terabytes de dados e 10.000 consultas diárias, com recursos para escalar sua infraestrutura de negócios à medida que suas necessidades mudam.

Com uma infraestrutura de TI tão abrangente como base, a Conestoga tem conseguido manter seu histórico exemplar de 99,9% de remessas concluídas, além do desempenho inabalável da empresa em termos de pontualidade nas entregas.

"Do ponto de vista dos custos, o IBM Netezza SaaS na AWS acertou em cheio na economia com um data warehouse em nuvem. Do ponto de vista do esforço, a migração foi simples, permitindo-nos migrar facilmente os dados e redirecionar nossa camada de BI sem fazer alterações nos nossos relatórios ou dashboards", diz Karen Loose, Gerente de Desenvolvimento de Business Intelligence da Conestoga Wood Specialties Corporation.

Ela acrescenta: "Em seguida, abordaremos as opções que temos à medida que migramos rumo à governança e aos metadados nos moldes de um lakehouse, com o watsonx.data e o Netezza na integração com AWS."