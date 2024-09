Essa infraestrutura foi baseada em grande parte no IBM PureData for Analytics, com tecnologia IBM Netezza, e promoveu a utilização de dados em todos os aspectos do negócio, da linha de frente ao departamento administrativo. Mas ao longo do tempo, a capacidade de processamento tornou-se insuficiente e perceptível.

Devido ao envelhecimento do hardware, ao aumento do número de usuários e ao volume explosivo de dados, a Bic Camera estava enfrentando atrasos em suas análises e relatórios nos horários de pico, especialmente no início das semanas e meses, e no final do mês, quando o acesso ao sistema estava concentrado.

Em abril de 2019, à medida que o suporte para o hardware subjacente do sistema se aproximava do vencimento, a empresa começou a analisar novas soluções.