Para as pessoas por trás desses sucessos, o ímpeto crescente do Banco Capital representa uma validação das estratégias de mercado pró-crescimento e, talvez igualmente importante, o valor de estar tecnologicamente preparado para executar essas estratégias. Como acontece com quase todas as organizações em 2020, os principais executivos do Capital Bank estavam concentrando muito de seus recursos na tentativa de entender e se adaptar aos desafios enfrentados pela pandemia. Ao mesmo tempo, no entanto, eles estavam dedicando considerável reflexão às perspectivas de crescimento de longo prazo do banco e como melhorá-las.

Até aquele momento, o Capital Bank tinha sido um sólido jogador regional focado principalmente em atender ao mercado de grandes empresas e, mais recentemente, pequenas e médias empresas. Para os principais tomadores de decisão do banco, o mercado de varejo bancário, na Jordânia e na região circundante, representava uma enorme oportunidade não explorada, especialmente no lado digital. Dos 10 milhões de cidadãos da Jordânia, por exemplo, cerca de 80% eram usuários de telefones celulares, colocando essencialmente a maioria deles no mercado potencial para serviços bancários digitais. Em contraste, pouco mais de um quarto da população feminina do país e aproximadamente metade dos homens realmente tinham uma conta bancária. Deviido a essa enorme diferença, o Capital Bank reconheceu a oportunidade de expandir seus negócios de varejo, aumentando assim sua base de receita.

Ele viu dois possíveis caminhos principais. Além de criar um banco digital chamado Blink, o Capital Bank também considerou aquisições estratégicas de outros bancos como forma de aumentar sua presença no varejo e no setor bancário corporativo. Ambos tinham o potencial de atrair novos clientes varejistas e corporativos, para os quais o Capital Bank poderia fornecer uma ampla gama de serviços. Mas a alta administração do banco, pessoas como o Diretor de Operações do Grupo (COO) Izzidin Abusalameh, também sabiam que a realização total dessa visão exigia que o Capital Bank acertasse na execução. "Para nós, execução significa integrar nossas aquisições de forma rápida e suave, e além disso, oferecer uma experiência personalizada e de alta qualidade para todos os nossos clientes", diz ele. "Vemos o gerenciamento unificado de dados como a base desses recursos."



Por que o gerenciamento de dados? Em última análise, explica Abusalameh, se resume a conhecer o cliente. "Em sua essência, nossas estratégias de varejo e corporativas são baseadas em obter uma compreensão profunda de nossos clientes e usar esse conhecimento para cultivar e fortalecer nossos relacionamentos com eles", diz ele. "Nesse sentido, ter a infraestrutura de dados correta para coletar, organizar e analisar nossos dados é fundamental para o sucesso de nossa estratégia."