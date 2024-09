Atualmente, a HKSYU é pioneira no setor por usar a tecnologia AutoAI e métodos com pouco ou nenhum código para ensinar habilidades de análise de dados a alunos e professores não familiarizados com tecnologia. Desde janeiro de 2022, cerca de 100 estudantes do Departamento de Administração de Negócios e do Departamento de Economia e Finanças usam o framework IBM Cloud® para aprender os conceitos de estrutura de análise de dados e programação Python.

Futuramente, os alunos e a equipe estão planejando usar as tecnologias IBM Cloud para análise de dados em seus projetos de pesquisa. O laboratório também incentivou o curso de graduação em Ciência de Dados Aplicada quando foi lançado em 2022. O curso capacitará os alunos com as habilidades e o conhecimento necessários para análise de dados, ciência de dados e outros, gerando mais oportunidades de carreira para os formandos. A plataforma também desempenha um papel importante na mudança da universidade para as humanidades digitais, a fusão das humanidades com a ciência digital.

Os alunos afirmam que a plataforma, especialmente o software AutoAI, melhora muito o ensino e a aprendizagem em seus cursos. “O feedback dos alunos é muito positivo”, diz a Dra. Yuen. “Temos apenas uma ou duas lições para apresentar o Cloud Pak for Data e eles dizem que a ferramenta facilita a compreensão sobre o que é análise de dados.”

Em toda a universidade, mais pessoas estão interessadas em aprender a usar a plataforma para análises de dados. Isso se reflete no aumento das taxas de participação no workshop. "Nos anos anteriores, não mais do que 20 colegas participaram", comenta a Dra. Yuen. "Mas em nossos últimos workshops, tivemos quase 50 pessoas participando de casa durante quatro dias para aprender a usar o IBM Cloud Pak for Data."

Futuramente, a Dra. Yuen tem grandes planos para o laboratório de big data e para a tecnologia IBM Cloud Pak for Data. Por exemplo, para dar suporte ao curso de educação geral de IoT, ela quer conectar mais dispositivos de IoT à plataforma. Ela também quer colaborar com outros programas que usam análise de dados, incluindo mais cursos de TI. "Acho que mais alunos usarão o IBM Cloud Pak for Data nos próximos anos", conclui ela.