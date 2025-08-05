O que é malha de dados?

Ao longo da última década, os avanços na nuvem híbrida, inteligência artificial, a Internet das coisas (IoT) e edge computing impulsionaram o crescimento exponencial dos big data. Esse aumento criou ambientes de dados cada vez mais complexos, com vastos volumes de dados espalhados por unidades de negócios díspares.

De acordo com um estudo de 2025 do IBM Institute for Business Value (IBV), 50% dos CEOs afirmam que sua organização desconectou a tecnologia devido ao ritmo dos investimentos recentes. Como resultado, a unificação e a governança de dados tornaram-se críticas para superar desafios como silos, riscos de segurança e gargalos na tomada de decisão.

Uma malha de dados oferece gerenciamento de dados integrado de ponta a ponta, com compatibilidade com aprendizado de máquina (ML), metadados ativos, interfaces de programação de aplicativos (APIs) e outras tecnologias.

Não é um software, mas sim uma abordagem de design que cria uma visão unificada dos dados nos ambientes multinuvem e no local de uma organização, a partir de data lakes, data warehouses, SQL databases e outras fontes. Com essa abordagem, as organizações não precisam migrar dados distribuídos para um único local ou armazenamento de dados, nem precisam adotar uma abordagem completamente descentralizada.

Esses recursos fundamentais não apenas lidam com os silos de dados e os crescentes volumes de dados, mas também permitem acesso a dados de autoatendimento para usuários corporativos. O resultado é uma rede de dados em tempo real e dados históricos de alta qualidade que aceleram as iniciativas de transformação digital e business intelligence (BI) em todas as empresas, enquanto a governança automatizada garante uma estratégia de dados segura e em conformidade.