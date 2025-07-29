O que são dados em tempo real?

Hoje, usar dados históricos e informações desatualizadas (mesmo dados coletados tão recentemente quanto no dia anterior) para tomar decisões informadas simplesmente não é bom o bastante.1

Mas é exatamente isso que as empresas são forçadas a fazer quando enfrentam abordagens tradicionais de processamento de dados (ou seja, o processamento em lote) para obter inteligência baseada em dados. Por meio do processamento em lote, as tarefas são reunidas durante determinados intervalos e, eventualmente, são executadas em lotes em horários específicos, como durante a noite.

Embora o processamento em lote seja uma ferramenta valiosa para tarefas que não são urgentes, como relatórios de rotina, ele dificulta a capacidade das empresas de obter insights imediatos. Por exemplo, um banco que depende exclusivamente do processamento de dados em lote como parte de seu programa de detecção de fraude pode não ser notificado de uma transação financeira suspeita até bem após a ocorrência de uma perda significativa.

O desenvolvimento de tecnologias de baixa latência que podem processar dados instantaneamente (o que hoje é conhecido como dados em tempo real) revolucionou a velocidade com que as empresas podem responder às condições em constante mudança e executar iniciativas de business intelligence.

Voltando ao exemplo de fraude: o processamento de dados em tempo real é compatível com a análise de dados em tempo real de transações financeiras, alertando os bancos sobre atividades suspeitas assim que elas ocorrem. Isso, por sua vez, dá aos bancos a oportunidade de intervir rapidamente e evitar grandes perdas, protegendo os ativos dos clientes.

A crescente adoção da inteligência artificial aumenta ainda mais a importância dos dados em tempo real. Dados atualizados e de alta qualidade geralmente são parte integrante dos fluxos de trabalho impulsionados por IA e aprendizado de máquina.

Por exemplo, os modelos de diagnóstico orientados por IA exigem dados atuais do paciente para detectar possíveis condições médicas, enquanto os chatbots de comércio eletrônico estão equipados com informações de inventário em tempo real para responder com eficácia às perguntas dos compradores sobre os produtos disponíveis.

A IA agêntica, em particular, aproveita dados em tempo real para apoiar a tomada de decisão autônoma. Por exemplo, uma empresa de transporte pode usar a IA agêntica para ajustar automaticamente as rotas de entrega em resposta às condições de tráfego em tempo real.