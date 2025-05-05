Captura de dados de alterações, ou CDC, é uma técnica para identificar e registrar alterações de dados em um banco de dados. O CDC entrega essas alterações em tempo real para diferentes sistemas de destino, permitindo a sincronização de dados em toda a organização imediatamente após a ocorrência de uma alteração no banco de dados.

A captura de dados de mudanças é um método de integração de dados em tempo real que funciona para combinar e harmonizar dados que podem estar isolados ou inconsistentes em toda a organização. Outros métodos são integração de dados de fluxo, virtualização de dados e integração de aplicativos.

A capacidade da CDC de manter os sistemas atualizados em tempo real (e com baixa latência) é fundamental para o sucesso da análise de dados em tempo real, das migrações para a nuvem e até mesmo dos modelos de IA. Conta com uma variedade de casos de uso em diversos setores, de varejo a finanças e saúde, auxiliando na detecção de fraudes, no gerenciamento da cadeia de suprimentos e na conformidade regulatória.

Há várias abordagens de captura de dados de mudanças, com a CDC baseada em log, a CDC baseada em registro de data e hora e a CDC baseada em gatilho entre as mais comuns. As empresas podem implementar a captura de dados de alterações por meio de ferramentas nativas de banco de dados, plataformas de código aberto e soluções de terceiros.