O que é ETL (extrair, transformar, carregar)?

As empresas geram dados desde a era do ábaco, mas a análise de dados moderna só se tornou possível com a chegada do computador digital e do armazenamento de dados.

Um grande passo à frente chegou na década de 1970, com uma mudança para bancos de dados centralizados maiores. Então, o ETL foi lançado como um processo para integração e carregamento de dados para computação e análise, tornando-se eventualmente o método principal para processar dados para projetos de data warehousing.

No final da década de 1980, os data warehouses e a migração de bancos de dados transacionais para bancos de dados relacionais, que armazenavam as informações em formatos de dados relacionais, ganharam popularidade. Os bancos de dados transacionais mais antigos armazenavam informações transação por transação, com informações duplicadas do cliente armazenadas em cada transação, de modo que não havia uma maneira fácil de acessar os dados do cliente de forma unificada ao longo do tempo. Com os bancos de dados relacionais, a análise de dados tornou-se a base do business intelligence (BI) e uma ferramenta importante para a tomada de decisão.

Até a chegada de software de ETL mais sofisticado, as primeiras tentativas eram, em grande parte, esforços manuais da equipe de TI para extrair dados de vários sistemas e conectores, transformar os dados em um formato comum e, em seguida, carregá-los em tabelas interconectadas. Ainda assim, as etapas iniciais do ETL valeram o esforço, pois algoritmos avançados , além da ascensão de redes neurais, produziram oportunidades cada vez mais profundas para insights analíticos.

A era do big data chegou na década de 1990, conforme a velocidade da computação e a capacidade de armazenamento continuavam crescendo rapidamente, com grandes volumes de dados sendo extraídos de novas fontes, como redes sociais e a Internet das Coisas (IoT). Mas continuou a haver um fator limitante, com dados frequentemente armazenados em data warehouses no local.

O próximo grande passo na computação e no ETL foi a computação em nuvem, que se tornou popular no final da década de 1990. Usando data warehouses como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Snowflake, os dados agora podem ser acessados de todo o mundo e rapidamente escalados para permitir que as soluções de ETL forneçam insights detalhados notáveis e vantagens competitivas recém-descobertas.

A evolução mais recente são as soluções de ETL que usam dados de streaming para fornecer insights atualizados a partir de grandes quantidades de dados.