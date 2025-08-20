Análise de impacto nos negócios



A criação de um plano abrangente de recuperação de desastres começa com a análise de impacto nos negócios. Ao realizar esta análise, você criará uma série de cenários detalhados de desastres que poderão ser usados para prever o tamanho e o escopo das perdas que você incorreria se certos processos de negócios fossem interrompidos. E se o seu call center de atendimento ao cliente fosse destruído por um incêndio, por exemplo? Ou se um terremoto atingisse sua matriz?

Isso permitirá que você identifique as áreas e funções mais críticas de sua empresa e determine o tempo de inatividade que cada uma dessas funções críticas pode tolerar. Com essas informações em mãos, você pode começar a criar um plano de como manter as operações mais críticas em vários cenários.

O planejamento de recuperação de desastres de TI deve seguir e servir de apoio ao planejamento de continuidade dos negócios. Se, por exemplo, seu plano de continuidade dos negócios solicitar que representantes de atendimento ao cliente trabalhem de casa no advento de um incêndio no call center, quais de hardware, software e recursos de TI seriam necessários para dar suporte a esse plano?

Análise de risco



Avaliar a probabilidade e as consequências potenciais dos riscos enfrentados por seu negócio também é um componente essencial do planejamento de recuperação de desastres. À medida que os ataques cibernéticos e o ransomware se tornam mais prevalentes, é fundamental entender os riscos gerais de segurança cibernética que todas as empresas enfrentam hoje, bem como os riscos específicos do seu setor e de sua localização geográfica.

Para diversos cenários, incluindo desastres naturais, falha de equipamentos, ameaças internas, sabotagem e erros de funcionários, você deve avaliar seus riscos e considerar o impacto geral em seus negócios. Faça a si mesmo as seguintes perguntas:

Qual seria o prejuízo devido a oportunidades de vendas perdidas ou interrupções nas atividades geradoras de receita?





Qual o nível de dano que a reputação da sua marca sofreria? Qual seria o impacto à satisfação de seus clientes?





Como a produtividade dos funcionários seria afetada? Quantas horas mão de obra podem ser perdidas?





Quais riscos o incidente pode representar para a saúde ou segurança das pessoas?





Haveria algum impacto no progresso de iniciativas ou objetivos de negócios? Qual?

Priorizando aplicativos



Nem todas as cargas de trabalho são igualmente críticas para a capacidade da sua empresa em manter as operações; o tempo de inatividade é muito mais tolerável para alguns aplicativos do que para outros. Separe seus sistemas e aplicativos em três níveis, dependendo de quanto tempo seria possível que ficassem indisponíveis e quão sérias seriam as consequências da perda de dados.

Críticos: aplicativos cujo funcionamento é essencial para a sobrevivência do seu negócio.



Importantes: aplicativos para os quais você pode tolerar períodos de inatividade relativamente curtos.



Não essenciais: aplicativos que poderiam ser substituídos temporariamente por processos manuais ou que seriam até mesmo dispensáveis.

Documentando dependências



O próximo passo no planejamento de recuperação de desastres é criar um inventário completo de seus ativos de hardware e software. Nesta fase, é fundamental entender as interdependências entre aplicativos. Se um aplicativo de software ficar indisponível, quais outros serão afetados?

Projetar resiliência, além de modelos de recuperação de desastres, em sistemas nos estágios iniciais de desenvolvimento é a melhor maneira de gerenciar interdependências de aplicativos. É muito comum nas arquiteturas atuais, baseadas em microsserviços, descobrir processos que não podem ser iniciados quando outros sistemas ou processos estão indisponíveis e vice-versa. Esta é uma situação da qual é difícil se recuperar e, portanto, é essencial descobrir tais problemas quando ainda há tempo para desenvolver planos alternativos para seus sistemas e processos, ou seja, antes que ocorra um desastre.

Estabelecendo objetivos de tempo de recuperação, objetivos de ponto de recuperação e objetivos de consistência de recuperação



Ao considerar suas análises de risco e impacto negócios, você deve ser capaz de estabelecer objetivos para a quantidade de tempo necessária para disponibilizar seus sistemas novamente, o volume de dados necessário e a taxa de desvio ou danos aos dados que pode ser tolerada.

Seu objetivo de tempo de recuperação (RTO) é a quantidade máxima de tempo necessária para restaurar o funcionamento de aplicativos ou sistemas após uma interrupção de serviços.

Seu objetivo do ponto de recuperação (RPO) é a idade máxima dos dados que devem ser recuperados para que sua empresa retome as operações rotineiras. Para algumas empresas, perder até mesmo alguns minutos de dados pode ser catastrófico, enquanto negócios em outros setores podem tolerar janelas mais longas.

Um objetivo de consistência de recuperação (RCO) é estabelecido no acordo nível de serviço (SLA) para serviços de proteção contínua de dados. É uma métrica que indica a quantia tolerável de entradas inconsistentes em dados de negócios de processos ou sistemas recuperados em situações de recuperação de desastres, descrevendo a integridade dos dados de negócios em ambientes de aplicativos complexos.

Problemas de conformidade regulamentar



Todos os softwares e soluções de recuperação de desastre definidos por sua empresa devem atender a todos os requisitos de segurança e proteção de dados aos quais está obrigada a aderir. Isso significa que todos os sistemas de backup e failover de dados devem ser projetados para atender aos mesmos padrões de garantia de confidencialidade e integridade dos dados de seus sistemas primários.

Ao mesmo tempo, várias normas regulamentares estipulam que todas as empresas devem manter planos de recuperação de desastre e/ou continuidade dos negócios. A Lei Sarbanes-Oxley (SOX), por exemplo, exige que todas as empresas de capital aberto nos Estados Unidos mantenham cópias de todos os registros comerciais por no mínimo cinco anos. O não cumprimento dessa regulamentação (incluindo negligência em estabelecer e testar sistemas adequados de backup de dados) pode resultar em penalizações financeiras consideráveis para as empresas e até mesmo a prisão de seus líderes.

Escolhendo tecnologias



Os backups servem como a base sobre a qual qualquer plano de recuperação desastres é construído. No passado, a maioria das empresas dependia de fitas e discos rotativos (HDDs) para backups, mantendo múltiplas cópias de seus dados e armazenando pelo menos uma delas em um local externo.

No atual mundo de transformação digital always-on, os backups em fita em repositórios externos muitas vezes não conseguem atingir os RTOs necessários para manter operações críticas. Arquitetar sua própria solução de recuperação de desastres envolve a replicação de diversos recursos de seu ambiente de produção e irá gerar custos para equipes de suporte, administração, instalações e infraestrutura. Por essa razão, muitas organizações estão recorrendo a soluções de backup baseadas em cloud ou provedores completos de Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS).

Escolhendo locais de sites de recuperação



Construir seu próprio data center de recuperação de desastres envolve equilibrar diversos objetivos que competem entre si. Por um lado, uma cópia de seus dados deve ser armazenada em algum lugar geograficamente distante o suficiente de sua matriz ou filiais, para que não seja afetada pelos mesmos eventos sísmicos, ameaças ambientais ou outros riscos de seu local principal. Por outro lado, os backups armazenados externamente sempre demoram mais para serem restaurados do que aqueles armazenados no local do site primário; além disso, a latência de rede pode ser ainda maior em distâncias maiores.

Testes e revisões contínuas



Em termos práticos, se o seu plano de recuperação de desastres ainda não foi testado, então ele não pode ser confiável. Todos os funcionários com responsabilidades relevantes devem participar do exercício de teste de recuperação de desastres, que pode incluir a manutenção de operações do site de failover por um período de tempo.

Se realizar um teste de recuperação de desastres abrangente estiver fora do seu orçamento ou capacidade, você também pode agendar uma reunião para fazer um passo a passo simulado dos procedimentos de teste, embora você deve estar ciente que esse tipo de teste tem menor probabilidade de revelar anomalias ou pontos fracos em seus procedimentos de DR, especialmente relacionados às interdependências de aplicativos não descobertas, do que um teste completo.

Como seus ativos de hardware e software mudam ao longo do tempo, é necessário garantir que seu plano de recuperação desastres também esteja atualizado. Recomenda-se revisar o plano periodicamente.

