Os DRPs desempenham um papel crítico no desenvolvimento de um plano geral de segurança que ajude a garantir aos stakeholders, clientes e investidores que uma empresa opera de forma responsável. As empresas que não tomam as medidas necessárias para garantir a preparação enfrentam diversos riscos, incluindo perda de dados dispendiosa, downtime operacional, penalidades financeiras e danos à reputação.

Aqui estão alguns dos benefícios que as empresas que investem na criação de um DRP forte podem aproveitar:

Downtimes mais curtos

Muitas das principais empresas da atualidade dependem fortemente da tecnologia para suas operações normais. Quando um incidente não planejado interrompe o fluxo normal dos negócios, ele pode custar milhões. A natureza de grande visibilidade dos ataques cibernéticos e a duração frequentemente analisada de seus downtimes também pode resultar na perda de confiança de clientes e investidores. DRPs fortes e vigorosamente testados ajudam as empresas a retomar as operações de forma rápida e tranquila após um incidente não planejado.

Custos de recuperação reduzidos

A recuperação de um incidente pode ser cara. De acordo com o recente Relatório de custo de violação de dados da IBM, o custo médio de uma violação em 2023 foi de US$ 4,45 milhões, um aumento de 15% em relação aos três anos anteriores. Empresas com DRPs fortes implementados podem reduzir significativamente os custos da recuperação de negócios e outras consequências de um incidente não planejado. O mesmo relatório verificou que, em média, as organizações que usam IA e automação de segurança extensivamente economizam US$ 1,76 milhão em comparação com as organizações que não os utilizam.

Seguro cibernético mais barato

Devido à escala e à frequência dos ataques cibernéticos, muitas empresas contam com um seguro cibernético para protegê-las contra violações de segurança perigosas. Muitas seguradoras não segurarão uma empresa que não tenha estabelecido um DRP forte. Os DRPs podem ajudar a reduzir o perfil de risco geral de sua empresa com as seguradoras e ajudar a manter os prêmios baixos.

Menos multas em setores altamente regulamentados

Empresas que operam em setores altamente regulamentados, como saúde e finanças pessoais, enfrentam multas e penalidades pesadas por violações de dados. Reduzir os ciclos de resposta e recuperação é fundamental nesses setores, visto que o valor da penalidade financeira costuma estar vinculado à duração e gravidade de uma violação. Empresas com DRPs robustos podem se recuperar de forma mais rápida e completa de um incidente não planejado e, como resultado, enfrentar menos multas.