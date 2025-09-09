Na vanguarda da pesquisa em IA responsável, o Calmon Lab, da Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, enfrentava um dos maiores desafios da área. Eles buscavam alinhar grandes modelos de linguagem (LLMs) com valores humanos e padrões de segurança. O trabalho se concentrava em melhorar o desempenho do raciocínio de cadeia de pensamento (CoT) em modelos amplamente utilizados, como DeepSeek-R1 e Llama, aplicando métodos de alinhamento durante a inferência.

No entanto, o progresso era prejudicado por limitações de infraestrutura. O cluster de Harvard estava sobrecarregado com a alta demanda, e a execução de modelos de última geração exigia acesso a várias GPUs NVIDIA H100. Esses atrasos limitavam significativamente a capacidade de realizar experimentos eficientes em modelos de grande porte, desacelerando o ritmo geral da pesquisa.