Camada sem custo do IBM Cloud

O que você recebe A conta na IBM Cloud é uma conta com pagamento conforme o uso que inclui acesso a mais de 40 produtos com um pacote sem custo (incluindo as APIs do IBM® Watson). Sem taxas ou compromissos antecipados, cancele a qualquer momento. Pague apenas pelo que usar além do pacote sem custo
Sua conta gratuita do IBM Cloud é uma conta pré-paga e inclui acesso a mais de 50 produtos com uma camada sem custo. Pague apenas pelo que você usar além da camada sem custo. Sem taxas ou compromissos upfront; cancele a qualquer momento.
Acesse mais de 40 produtos sempre sem custo com um plano Lite, incluindo APIs do IBM watsonx . Eles nunca expiram e você não pode ser cobrado por eles - jamais.
Você ganha crédito para os seus primeiros 200 USD em aplicativos e serviços por nossa conta. Utilize este crédito para testar qualquer produto do IBM Cloud por 30 dias.

Libere todo o catálogo do IBM Cloud
Dúvidas frequentes

Sua conta gratuita do IBM Cloud concede a você acesso a mais de 40 produtos que possuem planos de precificação Lite. Isso significa que o plano é sempre gratuito.Você nunca será cobrado, e o plano nunca vai expirar. 

  • Você pode provisionar uma instância de qualquer serviço com um plano Lite.
  • Após 10 dias sem atividade de desenvolvimento, seus aplicativos ficam em suspensão.Você pode reativar seus aplicativos continuando a trabalhar neles.
  • Após 30 dias sem atividade de desenvolvimento, suas instâncias de serviço com planos Lite são excluídas.

Para começar na IBM Cloud, você precisa primeiro criar uma conta  usando um endereço de e-mail (ele não deve estar associado a uma conta já existente).

Os detalhes de pagamento são exigidos antecipadamente, mas você não será cobrado até consumir um serviço faturável; no entanto, haverá uma retenção nominal em seu cartão para verificar sua autenticidade.

Uma mensagem de confirmação exibirá a cobrança na tela depois que você digitar as informações do cartão de crédito.O valor é determinado pelo comerciante, mas normalmente fica em torno de US$ 1,00. 

Ter essas informações arquivadas ajuda a criar uma transição perfeita para um plano pré-pago, se você preferir.

Os planos Lite nunca incorrerão em cobranças; no entanto, para consumir planos que não sejam Lite na camada sem custo, é necessário fazer um upgrade para um plano pré-pago. Quando você consome além do limite da camada sem custo do serviço, você é cobrado mensalmente por seu uso de recursos. 

Você pode configurar limites de gastos separados para a conta, o contêiner, o tempo de execução, todos os serviços e serviços específicos. Você recebe notificações automaticamente quando seus gastos mensais atingem 80%, 90% e 100% desses limites. Para definir notificações de gastos, clique em Gerenciar > Faturamento e uso e selecione Notificações de gastos. Para obter mais informações, consulte Configuração de notificações de gastos.

Sempre sem custo – São produtos com um plano Lite que nunca vai expirar. Eles são desenvolvidos para que seja possível trabalhar em seus projetos sem preocupações e para ajudar a evitar a geração de alguma fatura acidental. As cotas do plano Lite são baseadas pelo uso, nunca expiram e são renovadas mensalmente ou de acordo com uso pontual. Veja todos os produtos do plano Lite.

Avaliação sem custo – Pense nela como avaliações premium; no entanto, exigem uma conta pré-paga ou de assinatura. Dependendo do produto, a cota pode operar por um período de tempo específico, com base no uso ou nunca expirar. Alguns produtos começarão a incorrer em cobranças caso você consuma além do pacote gratuito. Veja todos os produtos do plano Lite.

Atingir qualquer limite de cota em instâncias do plano Lite suspende o serviço pelo restante daquele mês. Os limites de cotas são por organização, não por instância. As novas instâncias criadas na mesma organização refletem qualquer uso das instâncias anteriores. Os limites de cotas são reconfigurados no primeiro dia de cada mês.

Você pode verificar seu uso acessando Gerenciar > Faturamento e uso no console e selecionando Uso. Para mais informações, consulte Visualizando seu uso.

Para receber o crédito de US$ 200, primeiro você precisa fazer upgrade para uma conta com pagamento conforme o uso. Se você já fez isso, acesse a página de uso no console da IBM Cloud para ver o crédito de US$ 200. Você também pode acessar a página de configurações da conta para ver suas promoções ativas. Seu crédito promocional de US$ 200 é aplicado automaticamente, mas pode levar algumas horas para aparecer na conta. O crédito está disponível somente para contas com pagamento conforme o uso criadas pela primeira vez e não pode ser usado com ofertas de terceiros.

Contas de teste do IBM Cloud estão disponíveis para professores e estudantes em instituições acadêmicas credenciadas que aprovam diplomas. Para se qualificar para uma conta de teste, acesse Downloads de softwares do IBM SkillsBuild e valide as credenciais da instituição. Encontre instruções detalhadas sobre como criar sua conta aqui  (link fora do ibm.com).

Ao adicionar um cartão de crédito à sua conta de teste, sua conta é atualizada para uma conta pagamento conforme o uso e não pode ser revertida para uma conta de teste. Além disso, os códigos de recurso educacionais não podem ser utilizados em uma conta de pagamento conforme o uso. Para mais informações sobre contas de teste educacionais, consulte as Perguntas Frequentes sobre Downloads de Software do IBM SkillsBuild.

Acesse a página Faturamento e promoções , informe seu código promocional, revise os detalhes da promoção e clique em Aplicar. Após o código promocional ser aplicado, será exibida uma mensagem de êxito.

Observe que é preciso ter fornecido um cartão de crédito para aplicar códigos promocionais para fins de autenticação.

É possível usar o estimador de custos para estimar o custo dos produtos IBM Cloud customizando os planos de acordo com suas necessidades, Navegue pelo catálogo para encontrar ofertas para incluir em uma estimativa.

Você receberá suporte técnico gratuito por meio Stack Overflow (link externo ao IBM.com). Você pode abrir casos relacionados ao gerenciamento de acesso, contas, faturamento e uso.

Libere todo o catálogo da IBM Cloud e comece a usar tudo o que você precisa para levar seus projetos ao próximo nível.

