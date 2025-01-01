Soluções IBM Cloud

Execute carga de trabalho empresarial de missão crítica no IBM Cloud

Veja arquiteturas implementáveis
Vários cabos de fibra óptica coloridos
Encontre a solução certa para você

Veja como o IBM Cloud pode ser usada para criar infraestrutura escalável a um custo menor, implantar novas aplicações instantaneamente e dimensionar cargas de trabalho com base na demanda, tudo dentro de uma plataforma rica em segurança.
Benefícios

Adote soluções de indústria opinativas em minutos.
Velocidade com controle para todos os aplicativos, com governança e conformidade integradas.

Gerencie em plataformas e ambientes de nuvem como código e em escala, para indústrias regulamentadas.

Implemente e automatize as melhores práticas contínuas em camadas de integração, implantação e conformidade.

Acompanhe tendências de segurança em todos os serviços em nuvem e ambientes de nuvem híbridos em uma única IU.

Reduza custos operacionais relacionados a configuração de aplicações de maneira incorreta.
Preciso garantir que as cargas de trabalho da minha organização estejam em conformidade com regulamentos e melhores práticas de segurança, definindo limites para o que as equipes de aplicativos podem fazer, monitorando continuamente a postura de segurança e conformidade e identificando violações, e coletando evidências para auditorias sem interromper os processos ágeis de desenvolvimento ou a disponibilidade de aplicativos.
– Cliente do IBM Financial Services
Ser capaz de implementar uma prova de conceito com um repositório de código em algumas etapas é muito legal.Não é algo que eu tenha visto muitas nuvens tentando fazer.É bom porque pode levar meses para colocar protótipos em funcionamento em alguns casos, então fazer isso tão rapidamente é bastante impressionante.
– Arquiteto de soluções em empresa de consultoria
Arquiteturas implementáveis Encontre a arquitetura implementável ideal para ajudar a acelerar a inovação, aumentar a eficiência e manter a segurança e a conformidade, enquanto otimiza os custos. Gerenciamento de ciclo de vida do aplicativo DevSecOps

Utilize um conjunto de modelos predefinidos de DevSecOps para integração, implementação e conformidade contínuas.  

 Explore essa arquitetura Serviços essenciais de segurança e observabilidade do IBM Cloud

Implemente a segurança principal e outros serviços de suporte para se preparar para gerenciar a conformidade de segurança dos recursos em sua conta.

 Explore essa arquitetura Maximo Application Suite

Implemente uma instância do IBM Maximo Application Suite em um cluster Red Hat OpenShift.

 Explore essa arquitetura Power Virtual Server com zona de destino da VPC

Construa uma oferta do IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acordo com as melhores práticas e requisitos do IBM Cloud®. 

 Explore essa arquitetura Power Virtual Server for SAP HANA

Implemente sistemas SAP em infraestrutura Power para arquiteturas implementáveis, otimizando o desempenho de suas cargas de trabalho SAP HANA.  

 Explore essa arquitetura Plataforma de Contêineres Red Hat OpenShift na zona de desembarque VPC.

Use a arquitetura implementável para criar clusters de carga de trabalho Red Hat OpenShift em uma rede VPC (nuvem privada virtual) segura.  

 Explore essa arquitetura Padrão de geração aumentada de recuperação (RAG)

Automatize a implementação da RAG com compatibilidade com os serviços IBM Cloud e watsonx, e incorpore seus dados empresariais na solução de IA generativa.

 Explore essa arquitetura Zona de destino de VPC

Implemente uma rede VPC segura sem exigir recursos adicionais de computação, ajudando a aprimorar sua infraestrutura em nuvem. 

 Explore essa arquitetura VSI na zona de destino VPC

Implemente uma VSI na zona de pouso do VPC para criar uma infraestrutura segura com servidores virtuais para executar suas cargas de trabalho em uma rede VPC.  

 Explore essa arquitetura
Desenvolvimento de aplicações

Crie aplicativos em um ambiente tecnológico moderno

 Modernização de aplicativos
Atualize aplicativos de negócios legados
Migração para a nuvem
Obtenha ajuda para mover sua infraestrutura de TI para a nuvem.
Nativo da nuvem
Desenvolva aplicativos que você pode facilmente implementar em qualquer nuvem
DevOps
Automatize e aprimore construções e implementações de sistemas
Teste de software DevOps/
Teste sistemas de forma contínua e automática
Integração de software como serviço (SaaS)
Conecte e integre aplicativos e dados entre redes
Inteligência artificial

Resolva problemas com IA no IBM Cloud

 IA para atendimento ao cliente
Transforme o suporte padrão em uma experiência excepcional ao cliente.
Robô de bate-papo
Desenvolva e implemente modelos de aprendizado de máquina
Ciências de dados
Crie um robô de bate-papo de domínio específico usando o Watson
InstructLab
Implemente modelos de IA personalizados como serviço
Aprendizado de máquina
Crie um assistente de serviço customizado usando o Watson
IA da Red Hat na IBM Cloud
Entregue soluções de IA em ambientes híbridos de nuvem
Setor

Obtenha soluções para seus setores

 Academia
Obtenha recursos para estudantes e educadores
Serviços financeiros
Gerencie riscos e conformidade com controles pré-configurados.


 Jogos
Provisione infraestrutura de alta performance para jogos.
Governo
Gerencie segurança e conformidade com controles pré-configurados.
Setor de saúde
Melhore a tomada de decisões no local de atendimento com a nuvem
Varejo
Atenda à demanda do consumidor e impulsione o crescimento
Telco
Impulsione um futuro de comunicação na nuvem
Infraestrutura (TI)

Crie e dimensione na infraestrutura do IBM Cloud

 Backup e recuperação
Automatize seus sistemas de backup e recuperação de desastres na nuvem.
Migração para a nuvem
Obtenha ajuda para mover sua infraestrutura de TI para a nuvem.
Estratégia de nuvem
Obtenha ajuda para formular sua estratégia de nuvem empresarial
Conformidade
Gerencie conformidade regulamentar e governança interna.
Computação confidencial
Proteja seus dados em repouso, em trânsito e em uso.
Migração de dados
Migre seus dados para a nuvem com ferramentas ETL modernas
Hospedagem dedicada
Obtenha isolamento total e controle para cargas de trabalho críticas.
DevOps
Automatize e aprimore construções e implementações de sistemas
Edge computing
Gerencie e implemente recursos de computação de borda
Computação em nuvem
Gerencie a infraestrutura, enquanto você gerencia seu ambiente
Hospedagem de jogos
Hospede seu jogo em nossos servidores de maior desempenho
Computação de GPU
Provisione GPUs NVIDIA em servidores do IBM Cloud
Computação de alto desempenho
Execute problemas de processamento intensivo de informações no IBM Cloud
Gestão de nuvem híbrida
Obtenha ajuda para desenvolver aplicativos em um ambiente tecnológico moderno.
Gestão de infraestrutura
Gestão de infraestrutura
SAP
Execute cargas de trabalho SAP e garanta sua segurança e disponibilidade.
Segurança
Proteja seus dados e aplicativos em nuvem pública
Servidores virtuais privados
Obtenha máxima flexibilidade sem sacrificar a segurança.
VMware
Migre cargas de trabalho VMware para o IBM Cloud
Enterprise Cloud
Melhore o desempenho e a escalabilidade de suas aplicações.
Saiba mais
Serviços de nuvem

Uma gama completa de serviços gerenciados e de autoatendimento entregues via Plataforma IBM Cloud.

 Infraestrutura como serviço (IaaS)
Servidores bare metal e virtuais
Plataforma como serviço (PaaS)
Simplifique as operações com uma plataforma em nuvem flexível e escalável para desenvolver, implementar, executar e gerenciar aplicativos. Execute contêineres, automação, aplicações implementáveis, soluções de banco de dados e serviços de segurança e observabilidade em uma única plataforma.
Computação serverless
Execute seu contêiner, código de aplicativo ou trabalho em lote em um ambiente de execução de contêiner totalmente gerenciado
Operações

Automatize seus negócios e operações de TI

 IA para atendimento ao cliente
Crie um serviço ao cliente assistente usando Watson
Gerenciamento de processo empresarial
Otimize fontes de dados por meio da integração e automatização de processos de negócios.
Robô de bate-papo
Crie um robô de bate-papo de domínio específico usando o Watson
Gerenciamento de decisão
Use regras de negócios e IA para automatizar decisões de negócios
Processamento de documento
Classifique e extraia informações de documentos usando IA
Gerenciamento de conteúdo empresarial
Armazene, analise e atue com base em dados de negócios
Integração
Automatize vários sistemas com IA
Processo de mapeamento
Modele e analise processos de negócios
Fluxo de trabalho
Utilize lógica baseada em regras para automatizar tarefas manuais.
Saiba mais
Tipo de organização

Obtenha soluções customizadas do seu negócio

 Mercado de médio porte
Opções de nuvem para pequenas e médias empresas
Partner
Trabalhe com o IBM Cloud para melhor atender seus clientes
Inicializar
Obtenha créditos através do Programa IBM Global Entrepreneur
Teste o IBM Cloud sem custo

Crie sua conta gratuita no IBM Cloud hoje e obtenha acesso a mais de 40 ofertas do plano Lite.

 Explore nossa camada sem custo Como começar