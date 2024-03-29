Expanda seus negócios com o IBM Cloud

Pronto para IA, seguro e híbrido por design
Por que escolher a IBM Cloud O IBM Cloud é a nuvem empresarial para até mesmo para as cargas de trabalho mais críticas. Com mais de 230 soluções de nuvem pública, nossa plataforma está ajudando os clientes a aumentar o time to value e, ao mesmo tempo, reduzir o custo total de propriedade (TCO). Ela está pronta para IA, é segura e híbrida por design, oferecendo uma nuvem altamente resiliente, de alto desempenho, segura e em conformidade.
Resiliência

Capacite sua empresa a operar durante uma interrupção
Desempenho

Atenda às necessidade de seus clientes com alto nível de agilidade
Segurança

Adote a IA com segurança para impulsionar a transformação de negócios
Conformidade

Cumpra os requisitos de soberania de dados em evolução
TCO

Reduza os gastos e, ao mesmo tempo, maximize o valor dos serviços de nuvem
Principais notícias
Os clientes do VMWare agora podem gerenciar investimentos em tecnologia enquanto aumentam a segurança e a flexibilidade com o IBM Cloud for VMware com tecnologia Wipro Leia mais
A IBM traz desempenho e eficiência aprimorados para IA e HPC com computação acelerada pela NVIDIA
Intel e IBM colaboram para oferecer melhor desempenho de custo para inovação em IA
FNTS apresenta o IBM Power Virtual Server Managed Services
IBM Cloud implementará aceleradores AMD Instinct MI300X para compatibilidade com desempenho de cargas de trabalho de IA generativa e aplicações de HPC
O IBM Partner Mainline ajuda a garantir a continuidade de negócios e a recuperação de desastres sem dificuldades para a National Van Lines com o IBM Power Virtual Server
Seja nosso parceiro Cresça, desenvolva conhecimento especializado e acesse mais benefícios com a tecnologia e os recursos de treinamento e desenvolvimento do IBM Cloud para fornecer uma infraestrutura de nuvem orientada por IA altamente resiliente, com alto desempenho, segura e em conformidade. Saiba mais
Amplie a empresa

Como um ISV, fintech, provedor de SaaS ou provedor de serviços gerenciados, inove, amplie e eleve sua solução no IBM Cloud.
Desempenho

Acesse serviços de IA e nuvem híbrida de nível empresarial por meio de uma rede de distribuidores de valor agregado e de um catálogo de nuvem online.
Melhore o ROI

Agilize e acelere a entrega com uma rede de especialistas.
Torne-se um parceiro de sucesso

Uma parceria que cresce com você. O IBM Partner Plus concentra-se no conhecimento especializado, na escala e nos benefícios impactantes para simplificar a forma como trabalhamos juntos. Uma linha de visão clara sobre o que você ganha é o roteiro para expandir seus negócios.
Participe agora
Saiba como se tornar um parceiro do IBM Cloud com um guia do usuário passo a passo.
Acesse recursos para liberar benefícios alinhados à sua jornada de criação.
Obtenha orientação passo a passo sobre como vender seu software, serviços ou arquiteturas implementáveis no IBM Cloud.
Parceiros de serviços financeiros

Vamos construir soluções em nuvem altamente seguras para o setor de serviços financeiros. Amplie o acesso às instituições financeiras, cuide das preocupações mais críticas das instituições sobre implementações da nuvem e acelere seu faturamento.
Saiba mais
Entre no mercado com a IBM

O IBM Cloud Catalog é um canal de vendas digital para entregar e vender sem dificuldades suas soluções para clientes do IBM Cloud em todo o mundo.

Faturamento consolidado

Torne-se o parceiro preferencial dos clientes empresariais com contratos do IBM Cloud, por meio de um único sistema de faturamento.
Acelere o tempo de lançamento no mercado

Quatro semanas para integrar e publicar seus produtos pagos "Tudo como serviço" (XaaS).
Expanda-se para novos clientes

Faça sua empresa crescer ao aproveitar o ecossistema da IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas e clientes estabelecidos.
Gere receita

15% da receita de fornecedores de software independentes é gerada por mercados de plataformas de nuvem.
Comece a usar o IBM Cloud Catalog

Histórias de Parceiros IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Vantagens de trabalhar com a IBM: seus negócios, Seus clientes, Nossa prioridade. Tornar-se um Parceiro de Negócios IBM para soluções em nuvem abre um mundo de oportunidades que podem impulsionar e aprimorar seus negócios, ajudando você e seus clientes a terem sucesso. Créditos IBM Cloud

Ganhe créditos IBM Cloud para avaliações com seus funcionários ou clientes.

 Taxas especiais de desconto para clientes

Use taxas especiais de desconto para criar soluções de ponta a ponta para revender aos seus clientes.

 Fundos de desenvolvimento de mercado

Garanta fundos de desenvolvimento de mercado (MDF) para utilizar em atividades de entrada no mercado.

 Planejamento de contas

Obtenha acesso a sessões de planejamento de contas para novas oportunidades no IBM Cloud.

 Suporte a treinamentos e descontos em certificações

Aperfeiçoe a experiência atual de sua equipe e tenha acesso a descontos em treinamentos e certificações para seus funcionários.

 Roteiro e discussões estratégicas

Tenha acesso a prévias de roteiros e discussões estratégicas de novos produtos e recursos.

 Opções de suporte customizadas

Aproveite opções vantajosas de suporte para seus clientes, que se alinham com os Acordos de Níveis de Serviço e Operacionais (SLA/OLA).

 Créditos de serviços de consultoria

Colabore com o laboratório de serviços IBM Garage e IBM Cloud para provas de conceito (POC) e avaliações de seus clientes.

 Documentação e orientação

Receba acesso à documentação detalhada e orientação para todos os serviços do IBM Cloud.
Ofertas e incentivos de funcionalidades

Crédito VPC de US$ 1.000

Aplique o código VPC1000 no provisionamento para receber US$ 1.000 para usar em seus recursos de computação, armazenamento e rede.

 Saiba mais

Crédito de US$ 500

Crédito de US$ 500 para novos usuários do IBM Cloud Code Engine e MongoDB.

 Saiba mais

Crédito de US$ 500

Crédito de US$ 500 para todos os novos usuários do IBM Cloud Object Storage.

 Saiba mais

Crédito de US$ 200

Receba crédito pelos seus primeiros US$ 200 em aplicativos e serviços por nossa conta. Utilize este crédito para testar qualquer produto do IBM Cloud por 30 dias.

 Saiba mais
Principais ofertas IBM Cloud for Financial Services

Veja por que o IBM Cloud for Financial Services é a escolha de mais de 100 Parceiros de Negócios, incluindo Bank of America e BNP Paribas.¹

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais IBM Cloud for VMware Solutions

Obtenha 201% de ROI ao implementar o IBM Cloud for VMware Solutions e economize até US$ 1,2 milhão com o aumento da eficiência operacional.

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais infraestrutura de IA

Escolher o IBM Cloud para suas necessidades de GPU lhe dá acesso direto a um dos processos de seleção de servidor mais flexíveis do setor.

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais IBM Power Systems Virtual Server no IBM Cloud

Migre e gerencie cargas de trabalho sem dificuldades em ambientes de nuvem e locais.

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais SAP no IBM Cloud

Obtenha 201% de ROI ao implementar o IBM Cloud for VMware Solutions e economize até US$ 1,2 milhão com o aumento da eficiência operacional.

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais Outras ofertas do IBM Cloud

Saiba mais sobre os recursos de nuvem de alto desempenho, como HPC, e como se modernizar com o OpenShift no IBM Cloud.

 Acesse recursos de parceiros Saiba mais

Inicie seu plano de negócios para começar a construir e implementar no IBM Cloud.

 Seja certificado no IBM Cloud