Como um ISV, fintech, provedor de SaaS ou provedor de serviços gerenciados, inove, amplie e eleve sua solução no IBM Cloud.
Acesse serviços de IA e nuvem híbrida de nível empresarial por meio de uma rede de distribuidores de valor agregado e de um catálogo de nuvem online.
Agilize e acelere a entrega com uma rede de especialistas.
Uma parceria que cresce com você. O IBM Partner Plus concentra-se no conhecimento especializado, na escala e nos benefícios impactantes para simplificar a forma como trabalhamos juntos. Uma linha de visão clara sobre o que você ganha é o roteiro para expandir seus negócios.
Saiba como se tornar um parceiro do IBM Cloud com um guia do usuário passo a passo.
Acesse recursos para liberar benefícios alinhados à sua jornada de criação.
Obtenha orientação passo a passo sobre como vender seu software, serviços ou arquiteturas implementáveis no IBM Cloud.
Vamos construir soluções em nuvem altamente seguras para o setor de serviços financeiros. Amplie o acesso às instituições financeiras, cuide das preocupações mais críticas das instituições sobre implementações da nuvem e acelere seu faturamento.
O IBM Cloud Catalog é um canal de vendas digital para entregar e vender sem dificuldades suas soluções para clientes do IBM Cloud em todo o mundo.
Torne-se o parceiro preferencial dos clientes empresariais com contratos do IBM Cloud, por meio de um único sistema de faturamento.
Quatro semanas para integrar e publicar seus produtos pagos "Tudo como serviço" (XaaS).
Faça sua empresa crescer ao aproveitar o ecossistema da IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas e clientes estabelecidos.
15% da receita de fornecedores de software independentes é gerada por mercados de plataformas de nuvem.
Fornecendo um repositório de dados seguro e resiliente para acelerar a entrega de conteúdo de transmissão.
A Jenzabar reduz a complexidade e os custos na educação superior e cria novas oportunidades de negócios.
A CLAI Payments e a FNTS, parceiros de negócios da IBM, colaboram para trazer a criptografia como um serviço para o IBM Power Virtual Server.
Ganhe créditos IBM Cloud para avaliações com seus funcionários ou clientes.
Use taxas especiais de desconto para criar soluções de ponta a ponta para revender aos seus clientes.
Garanta fundos de desenvolvimento de mercado (MDF) para utilizar em atividades de entrada no mercado.
Obtenha acesso a sessões de planejamento de contas para novas oportunidades no IBM Cloud.
Aperfeiçoe a experiência atual de sua equipe e tenha acesso a descontos em treinamentos e certificações para seus funcionários.
Tenha acesso a prévias de roteiros e discussões estratégicas de novos produtos e recursos.
Aproveite opções vantajosas de suporte para seus clientes, que se alinham com os Acordos de Níveis de Serviço e Operacionais (SLA/OLA).
Colabore com o laboratório de serviços IBM Garage e IBM Cloud para provas de conceito (POC) e avaliações de seus clientes.
Receba acesso à documentação detalhada e orientação para todos os serviços do IBM Cloud.
Crédito VPC de US$ 1.000
Aplique o código VPC1000 no provisionamento para receber US$ 1.000 para usar em seus recursos de computação, armazenamento e rede.
Crédito de US$ 500
Crédito de US$ 500 para novos usuários do IBM Cloud Code Engine e MongoDB.
Crédito de US$ 500
Crédito de US$ 500 para todos os novos usuários do IBM Cloud Object Storage.
Crédito de US$ 200
Receba crédito pelos seus primeiros US$ 200 em aplicativos e serviços por nossa conta. Utilize este crédito para testar qualquer produto do IBM Cloud por 30 dias.
Veja por que o IBM Cloud for Financial Services é a escolha de mais de 100 Parceiros de Negócios, incluindo Bank of America e BNP Paribas.¹
Obtenha 201% de ROI ao implementar o IBM Cloud for VMware Solutions e economize até US$ 1,2 milhão com o aumento da eficiência operacional.
Escolher o IBM Cloud para suas necessidades de GPU lhe dá acesso direto a um dos processos de seleção de servidor mais flexíveis do setor.
Migre e gerencie cargas de trabalho sem dificuldades em ambientes de nuvem e locais.
Saiba mais sobre os recursos de nuvem de alto desempenho, como HPC, e como se modernizar com o OpenShift no IBM Cloud.
Inicie seu plano de negócios para começar a construir e implementar no IBM Cloud.