A CLAI Payments agora tem vários clientes executando sua solução AZ7 criptografada no IBM Cloud, com planos em andamento para trazer muitos outros, incluindo clientes que atualmente executam a plataforma no local.



"Estamos acessando nossa base de clientes instalada e informando que agora podemos oferecer ambientes de teste e garantia de qualidade na nuvem", diz Carmona. "Quando eles experimentarem a estabilidade e os benefícios de executar cargas de trabalho no IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, abordaremos a mudança para um ambiente de nuvem híbrida, no qual eles poderão executar algumas cargas de trabalho na nuvem e outras no local."



A empresa tem uma grande base de clientes na América do Sul e Central. Recentemente, um grande cliente no Chile colocou essa configuração remota sob um teste de estresse. "O cliente é muito sensível e está localizado a milhares de quilômetros de distância dos centros de computação IBM Cloud e FNTS", diz Carmona. "Estávamos nervosos, mas assim que iniciamos o teste de estresse, tudo correu bem, e até mesmo a uma taxa mais rápida que o cliente almejava."



O desenvolvimento do recurso de criptografia para a solução CLAI Payments AZ7 gerou uma oferta independente totalmente nova: criptografia como serviço (EaaS). A FNTS gerencia o serviço, que está disponível para os clientes em qualquer plataforma na IBM Cloud.



Ele tem o potencial de ter um impacto profundo no setor, e a CLAI Payments reconhece as possibilidades. "No início deste ano, desaceleramos nossos esforços de marketing para aumentar nosso foco em atender às necessidades de nossos clientes atuais. Nossa criptografia como serviço foi a exceção — estamos nos movendo o mais rápido possível nessa área. Na verdade, criamos uma nova unidade de negócios dedicada ao serviço."



Tanto a CLAI Payments quanto a FNTS apreciam a natureza incomum de seu relacionamento e as poderosas sincronicidades que isso lhes proporciona. "Tenho trabalhado no ecossistema da IBM durante toda a minha carreira e construí parcerias, mas isso é realmente único", diz Zblewski. "Não é sempre que você encontra alguém em Omaha trabalhando com alguém na Costa Rica e encontra razões comuns para colaborar e criar soluções reais que podem impactar grandes empresas. Esta foi uma oportunidade única onde vimos a necessidade de ajudar um cliente que poderia realmente criar um novo negócio. E isso é empolgante para nós.”



Carmona concorda: "Agora, qualquer cliente IBM i que queira executar no IBM Power Virtual Server on IBM Cloud usando criptografia pode fazê-lo. E estruturamos a solução para que possamos fornecer um serviço pré-pago para qualquer empresa, esteja ela executando software no Oracle no Windows, em outra nuvem ou no local. Atualmente, nossa solução é a única no mundo que pode executar uma plataforma de pagamento completa sem a necessidade de hardware ou software externo. E estamos muito felizes com isso.”