A NVL recorreu à IBM e ao parceiro de negócios da IBM Mainline para encontrar a solução certa, uma que não apenas manteria seus sistemas funcionando, mas também ofereceria um ambiente flexível e escalável para o futuro. Entre no IBM® Power Virtual Server, uma plataforma baseada em nuvem que oferece a confiabilidade e o desempenho de que a NVL precisava para enfrentar quase qualquer tempestade. Ao migrar suas cargas de trabalho críticas para a nuvem híbrida da IBM, a NVL obteve acesso à replicação em tempo real e recuperação rápida por meio do IBM® Cloud Object Storage e do Precisely Assure MIMIX.

Os serviços profissionais da Mainline orientaram a NVL em cada etapa da transformação, oferecendo capacitação prática e expertise, garantindo uma migração sem contratempos. Com o IBM Power Virtual Server, a NVL agora conta com uma infraestrutura que ajuda a proteger contra futuras interrupções, permitindo que a empresa se concentre no que faz de melhor: manter pessoas e negócios em movimento.