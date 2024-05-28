Soluções de cloud para saúde e ciências biológicas

Tome melhores decisões de atendimento com a cloud.
Soluções para assistência médica mais seguras e inovadoras

A IBM Cloud® oferece aos clientes do setor de saúde um ambiente aberto, seguro e de nível corporativo para suportar cargas de trabalho, independentemente do estágio de sua jornada para a cloud ou de suas necessidades de carga de trabalho. Acelere a pesquisa, aumente a confiança dos pacientes com experiências de cliente inovadoras, melhore o tempo de atividade do sistema e cumpra os padrões de segurança.

Diversas soluções ajudam você a migrar, mudar e modernizar suas cargas de trabalho existentes na cloud. Use a tecnologia de software livre para criar facilmente aplicativos na cloud e integrá-los às suas cargas de trabalho existentes. Com a IBM Cloud, as instituições de assistência médica de todos os tamanhos podem operar como startups ágeis entregando rapidamente serviços inovadores que atendem às demandas em constante mudança dos clientes e do mercado,  pois a IBM tem a solução que atende às suas necessidades.
Por que a IBM Cloud?
Transformação de dados mais rápida

Usando o conhecimento profundo do setor e conjuntos de dados com certificação HIPAA e GxP, a IBM pode ajudar você a acelerar sua jornada para a cloud.
Melhores insights negócios

Descubra todo o potencial dos seus dados, crie sistemas mais eficientes e melhore a experiência do cliente com uma grande variedade de serviços inovadores, como o IBM Garage™ ou o IBM® Watson Health®.
Mais seguro e privado

A IBM é a única provedora de cloud que usa uma certificação de criptografia de nível mais alto (FIPS 140-2 Nível 4) e tecnologia KYOK (Keep Your Own Key) com um módulo de segurança de hardware dedicado (HSM). Ou seja, somente você tem acesso aos seus dados.
IA

A IA ajuda você a prever e direcionar resultados futuros, automatizar processos complexos e otimizar o tempo de seus funcionários.

 IBM Watson Health

A IBM oferece as ferramentas e serviços para setor de assistência médica a fim de ajudar a extrair mais insights de dados e simplificar as operações.

 Conheça o Watson Health
Computação

A cloud computing permite alocar seus recursos de computação, rede, armazenamento e segurança sob demanda.

 IBM Cloud Bare Metal Servers

O servidor e os recursos dele são dedicados ao uso de locatário único e são hospedado na rede da IBM Cloud.

 Conheça os servidores bare metal IBM Cloud for VMware Solutions

Mantenha sua infraestrutura local e agregue escalabilidade e disponibilidade da cloud pública.

 Conheça o VMware Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Gerencie clusters Red Hat® OpenShift® em uma cloud altamente escalável e confiável.

 Conheça o Red Hat OpenShift
Segurança

Use a proteção líder no mercado para dados em repouso, em movimento e em uso e seja a única pessoa a gerenciar tudo.

 Conformidade

Se você precisar manter a conformidade regional, global ou de mercado com o HIPAA, a IBM Cloud pode ajudá-lo a gerenciar esses mandatos.

 Conheça os programas de conformidade O software IBM Security

Obtenha segurança contínua para seus aplicativos e cargas de trabalho corporativos com o conhecimento da IBM.

 Conheça a segurança de cloud Conheça o Hyper Protect Crypto Services
Aprenda o básico
Saiba mais sobre a segurança da cloud e entenda por que é importante para as empresas adotá-la em suas operações de negócios.
Homem digitando em um computador
Processe registros de big data com SQL
Este tutorial o ajudará a desnvolver um pipeline de análise de log projetado para coletar, armazenar e analisar registros de log a fim de suportar os requisitos regulamentares ou a descoberta de informações de ajuda.
Visite o IBM Center for Cloud Training
Próximos passos

Como os serviços mais populares da IBM Cloud podem ajudá-lo?

