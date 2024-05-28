Soluções de cloud para saúde e ciências biológicas

A IBM Cloud® oferece aos clientes do setor de saúde um ambiente aberto, seguro e de nível corporativo para suportar cargas de trabalho, independentemente do estágio de sua jornada para a cloud ou de suas necessidades de carga de trabalho. Acelere a pesquisa, aumente a confiança dos pacientes com experiências de cliente inovadoras, melhore o tempo de atividade do sistema e cumpra os padrões de segurança.

Diversas soluções ajudam você a migrar, mudar e modernizar suas cargas de trabalho existentes na cloud. Use a tecnologia de software livre para criar facilmente aplicativos na cloud e integrá-los às suas cargas de trabalho existentes. Com a IBM Cloud, as instituições de assistência médica de todos os tamanhos podem operar como startups ágeis entregando rapidamente serviços inovadores que atendem às demandas em constante mudança dos clientes e do mercado, pois a IBM tem a solução que atende às suas necessidades.