Soluções de cloud para saúde e ciências biológicas

A IBM Cloud® oferece aos clientes do setor de saúde um ambiente aberto, seguro e de nível corporativo para suportar cargas de trabalho, independentemente do estágio de sua jornada para a cloud ou de suas necessidades de carga de trabalho. Acelere a pesquisa, aumente a confiança dos pacientes com experiências de cliente inovadoras, melhore o tempo de atividade do sistema e cumpra os padrões de segurança.
Diversas soluções ajudam você a migrar, mudar e modernizar suas cargas de trabalho existentes na cloud. Use a tecnologia de software livre para criar facilmente aplicativos na cloud e integrá-los às suas cargas de trabalho existentes. Com a IBM Cloud, as instituições de assistência médica de todos os tamanhos podem operar como startups ágeis entregando rapidamente serviços inovadores que atendem às demandas em constante mudança dos clientes e do mercado, pois a IBM tem a solução que atende às suas necessidades.
Usando o conhecimento profundo do setor e conjuntos de dados com certificação HIPAA e GxP, a IBM pode ajudar você a acelerar sua jornada para a cloud.
Descubra todo o potencial dos seus dados, crie sistemas mais eficientes e melhore a experiência do cliente com uma grande variedade de serviços inovadores, como o IBM Garage™ ou o IBM® Watson Health®.
A IBM é a única provedora de cloud que usa uma certificação de criptografia de nível mais alto (FIPS 140-2 Nível 4) e tecnologia KYOK (Keep Your Own Key) com um módulo de segurança de hardware dedicado (HSM). Ou seja, somente você tem acesso aos seus dados.
A IA ajuda você a prever e direcionar resultados futuros, automatizar processos complexos e otimizar o tempo de seus funcionários.
A IBM oferece as ferramentas e serviços para setor de assistência médica a fim de ajudar a extrair mais insights de dados e simplificar as operações.
A cloud computing permite alocar seus recursos de computação, rede, armazenamento e segurança sob demanda.
O servidor e os recursos dele são dedicados ao uso de locatário único e são hospedado na rede da IBM Cloud.
Mantenha sua infraestrutura local e agregue escalabilidade e disponibilidade da cloud pública.
Gerencie clusters Red Hat® OpenShift® em uma cloud altamente escalável e confiável.
Use a proteção líder no mercado para dados em repouso, em movimento e em uso e seja a única pessoa a gerenciar tudo.
Se você precisar manter a conformidade regional, global ou de mercado com o HIPAA, a IBM Cloud pode ajudá-lo a gerenciar esses mandatos.
Obtenha segurança contínua para seus aplicativos e cargas de trabalho corporativos com o conhecimento da IBM.
Como os serviços mais populares da IBM Cloud podem ajudá-lo?