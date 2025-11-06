Migre e modernize sua infraestrutura virtual com confiança
A recente revolução no licenciamento e nos custos no mercado de virtualização tem feito muitas organizações reavaliarem a viabilidade de longo prazo de seus investimentos nessa área.Para muitas, este momento representa um ponto de virada estratégico para modernizar, reduzir a dependência de stacks proprietárias e adotar arquiteturas abertas e escaláveis.
A IBM está em uma posição privilegiada para ajudar as empresas a transformar essa mudança em uma oportunidade de modernização por caminhos complementares.
Uma base colaborativa para a inovação
Conteinerização de aplicativos voltada para o futuro
Uma infraestrutura preparada para a IA para aumentar a produtividade
Equilíbrio ideal entre custo e funcionalidade
O Red Hat® OpenShift®, construído com base no KVM e no KubeVirt, unifica máquinas virtuais e contêineres em uma plataforma escalável no local, na nuvem e na edge. Preserva os investimentos já feitos em virtualização, além de permitir a modernização gradual, a flexibilidade da nuvem híbrida, a IA integrada e o DevOps unificado, simplificando as operações e acelerando a migração para cargas de trabalho nativas da nuvem orientadas por IA.
Acelere sua virtualização e modernização com o IBM Cloud VPC, uma infraestrutura segura e de alto desempenho para servidores virtuais (VSI) e bare metal. Migre da VMware sem dificuldades, modernize as cargas de trabalho com a virtualização do Red Hat OpenShift ou execute aplicativos de missão crítica em hardware dedicado, tudo com eficiência orientada por IA, escalabilidade ilimitada e flexibilidade de nuvem híbrida, sem concessões.
Colabora com a IBM para avaliar seu ambiente atual e receber recomendações para seus objetivos futuros.
Experiência de suporte de primeira linha durante o teste e validação, da demonstração à prova de conceito.
Migre com confiança aproveitando nossa rede de especialistas da IBM, Red Hat ou nosso amplo ecossistema de parceiros.
Entre em contato com a IBM para saber mais sobre preços especiais, promoções e ofertas de treinamento ou certificação que podem facilitar a execução do seu novo ambiente.