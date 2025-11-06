Soluções de virtualização da IBM Cloud​

Migre e modernize sua infraestrutura virtual com confiança  

Libere a última geração de virtualização

A recente revolução no licenciamento e nos custos no mercado de virtualização tem feito muitas organizações reavaliarem a viabilidade de longo prazo de seus investimentos nessa área.Para muitas, este momento representa um ponto de virada estratégico para modernizar, reduzir a dependência de stacks proprietárias e adotar arquiteturas abertas e escaláveis.

A IBM está em uma posição privilegiada para ajudar as empresas a transformar essa mudança em uma oportunidade de modernização por caminhos complementares.
Aberta e escalável

Uma base colaborativa para a inovação
Moderno

Conteinerização de aplicativos voltada para o futuro
Preparada para a IA

Uma infraestrutura preparada para a IA para aumentar a produtividade
Com otimização dos custos

Equilíbrio ideal entre custo e funcionalidade

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

O Red Hat® OpenShift®, construído com base no KVM e no KubeVirt, unifica máquinas virtuais e contêineres em uma plataforma escalável no local, na nuvem e na edge. Preserva os investimentos já feitos em virtualização, além de permitir a modernização gradual, a flexibilidade da nuvem híbrida, a IA integrada e o DevOps unificado, simplificando as operações e acelerando a migração para cargas de trabalho nativas da nuvem orientadas por IA.

Servidores virtuais em nuvem privada virtual

Acelere sua virtualização e modernização com o IBM Cloud VPC, uma infraestrutura segura e de alto desempenho para servidores virtuais (VSI) e bare metal. Migre da VMware sem dificuldades, modernize as cargas de trabalho com a virtualização do Red Hat OpenShift ou execute aplicativos de missão crítica em hardware dedicado, tudo com eficiência orientada por IA, escalabilidade ilimitada e flexibilidade de nuvem híbrida, sem concessões.

Imagem de uma pessoa trabalhando em um notebook com um escudo e uma fechadura em segundo plano.
Migre as atuais cargas de trabalho do VMware com a virtualização do Red Hat OpenShift ou servidores virtuais para VPC

Comece com uma avaliação completa do patrimônio de VM para ter um plano de migração personalizado que facilite e priorize a transição de VMs tradicionais sem nenhum dos riscos. Simplifique o processo de migração e o gerenciamento subsequente das atuais VMs com toolkits de migração integrados e ferramentas de gerenciamento de ciclo de vida de VM, que oferecem conteúdo de automação selecionado para a realização de migrações sem dificuldades e em grande escala.
Imagem de duas mãos manipulando uma forma geométrica em um fundo azul claro.
Modernize com a virtualização do Red Hat OpenShift

Para empresas que estão fazendo a transição para arquiteturas nativas da nuvem, o Red Hat OpenShift on IBM Cloud permite que executem máquinas virtuais e contêineres lado a lado. Essa abordagem possibilita que as equipes modernizem as cargas de trabalho de VMs legadas no seu próprio ritmo, aproveitando a orquestração do Kubernetes, a automação do DevOps e a integração da IA, sem interromper as operações.
Ilustração isométrica de uma mulher trabalhando em um notebook conectado a um banco.
Crie, implemente e execute cargas de trabalho com um console de gerenciamento centralizado

Com o Red Hat OpenShift, crie, implemente e execute cargas de trabalho em qualquer lugar, no local, na nuvem ou na edge, tudo por meio de um único console para gerenciamento. Tenha uma visão única e coerente de VMs tradicionais, contêineres e aplicações sem servidor, garantindo portabilidade e operações perfeitas sem a complexidade da visibilidade fragmentada.
Mão segurando um cartão de crédito na frente de uma tela de computador com uma calculadora e ícones relacionados a transações online.
Virtualização otimizada de custos com o IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

As organizações que procuram reduzir os custos de licenciamento do VMware podem migrar as cargas de trabalho para o IBM Cloud Virtual Server for VPC, que oferece computação segura e escalável com rede e armazenamento integrados. Essa abordagem oferece flexibilidade semelhante à do VMware sem o ônus das licenças, além de manter o desempenho de nível empresarial, a automação e a otimização da carga de trabalho habilitada para IA.
Pessoa trabalhando com servidores bare metal clássico na nuvem
Infraestrutura de alto desempenho em bare metal para VPC

As organizações que executam cargas de trabalho que exigem alto desempenho ou regulamentadas podem contar com o IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC para terem controle total, isolamento e conformidade. Com opções flexíveis de implementação, incluindo os principais hipervisores do mercado ou plataformas de contêineres como o Red Hat OpenShift, as empresas podem construir uma infraestrutura personalizada e preparada para ambientes híbridos que ofereça desempenho e escalabilidade constantes em um ambiente seguro.
A vantagem da IBM

Avaliar e orientar

Colabora com a IBM para avaliar seu ambiente atual e receber recomendações para seus objetivos futuros.

 Avaliar e validar

Experiência de suporte de primeira linha durante o teste e validação, da demonstração à prova de conceito.

 Migrar

Migre com confiança aproveitando nossa rede de especialistas da IBM, Red Hat ou nosso amplo ecossistema de parceiros.

 Executar e crescer

Entre em contato com a IBM para saber mais sobre preços especiais, promoções e ofertas de treinamento ou certificação que podem facilitar a execução do seu novo ambiente.
