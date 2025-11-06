A recente revolução no licenciamento e nos custos no mercado de virtualização tem feito muitas organizações reavaliarem a viabilidade de longo prazo de seus investimentos nessa área.Para muitas, este momento representa um ponto de virada estratégico para modernizar, reduzir a dependência de stacks proprietárias e adotar arquiteturas abertas e escaláveis.

A IBM está em uma posição privilegiada para ajudar as empresas a transformar essa mudança em uma oportunidade de modernização por caminhos complementares.