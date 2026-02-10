Migre e modernize máquinas virtuais com o
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
O Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud oferece às organizações um caminho claro e altamente seguro para modernizar cargas de trabalho virtualizadas. Em vez de executar plataformas separadas para máquinas virtuais e contêineres, as equipes podem migrar e operar as aplicações baseadas em VMs diretamente dentro do Red Hat OpenShift usando o KubeVirt e o KVM. Essa tecnologia tem a confiança de todo o setor por sua maturidade, desempenho e segurança.
Fornecido no IBM Cloud, uma plataforma projetada para cargas de trabalho exigentes e regulamentadas, o Red Hat OpenShift Virtualization oferece as ferramentas consistentes, as interfaces de programação de aplicativos (APIs), a automação e a flexibilidade da nuvem híbrida necessárias para unificar as operações legadas e nativas da nuvem. Quer seu objetivo seja consolidar a infraestrutura antiga, migrar para a modernização baseada em contêineres ou introduzir IA nas aplicações existentes, o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornece uma base segura e escalável para transformação sem forçar uma reescrita disruptiva.
Elimine a necessidade de manter um ambiente para VMs e outro para contêineres. O Red Hat OpenShift Virtualization os reúne em um único modelo operacional, com ferramentas consistentes, pipelines de CI/CD, observabilidade e controles de segurança em toda a nuvem híbrida e edge.
Migre máquinas virtuais tradicionais para o Red Hat OpenShift utilizando o Migration Toolkit for Virtualization integrado. Com o suporte do IBM Technology Expert Labs, as organizações podem otimizar as migrações em escala com automação, avaliações e orientação prática de especialistas, reduzindo o risco de downtime e acelerando o time to value.
Evite o aumento das taxas de licenciamento e a demanda operacional das plataformas de virtualização legadas. Ao consolidar cargas de trabalho no Red Hat OpenShift, você pode aproveitar os direitos de convidados incluídos no Red Hat Enterprise Linux, otimizar o consumo de recursos e reduzir a proliferação de ferramentas.
Execute as VMs como estão e adote práticas nativas da nuvem (contêineres, sem servidor, GitOps e IA) sempre que a empresa estiver pronta. Com gerenciamento consistente em ambientes no local, na nuvem pública e de edge, você pode desenvolver seu portfólio de aplicações gradualmente, sem interromper sistemas de missão crítica.
Organizações com aplicações baseadas em VMs profundamente incorporadas (sistemas bancários centrais, ERP e plataformas de faturamento) podem migrar para o Red Hat OpenShift Virtualization para estabilizar os custos, melhorar a integração com serviços modernos e se preparar para a modernização de longo prazo.
As empresas que buscam alternativas às plataformas de virtualização tradicionais podem realocar cargas de trabalho no Red Hat OpenShift para obter um modelo operacional e de licenciamento mais previsível, mantendo a confiabilidade e o desempenho.
Sistemas baseados em VMs, como analytics engines, sistemas de EHR ou cargas de trabalho de geração de imagens, podem ser executados lado a lado com microsserviços, melhorando o fluxo de dados em tempo real e possibilitando insights mais rápidos sem necessidade de rearquitetura.
Organizações de varejo, telecomunicações e industriais podem usar o Red Hat OpenShift Virtualization para executar VMs onde quer que precisem delas: data centers, nuvem pública ou locais de edge, com gerenciamento de ciclo de vida unificado e controles de políticas.
A implementação da Organização CIO da IBM do Red Hat OpenShift on IBM Cloud permitiu à IBM substituir ambientes de VMs caros e lentos por uma plataforma de contêineres unificada que reduziu os custos de hospedagem em 90%. Isso também reduziu o trabalho de operações em 55% e permitiu atualizações rápidas e seguras de aplicações por padrão.
Descubra como você pode migrar e modernizar máquinas virtuais com o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.