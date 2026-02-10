O Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud oferece às organizações um caminho claro e altamente seguro para modernizar cargas de trabalho virtualizadas. Em vez de executar plataformas separadas para máquinas virtuais e contêineres, as equipes podem migrar e operar as aplicações baseadas em VMs diretamente dentro do Red Hat OpenShift usando o KubeVirt e o KVM. Essa tecnologia tem a confiança de todo o setor por sua maturidade, desempenho e segurança.

Fornecido no IBM Cloud, uma plataforma projetada para cargas de trabalho exigentes e regulamentadas, o Red Hat OpenShift Virtualization oferece as ferramentas consistentes, as interfaces de programação de aplicativos (APIs), a automação e a flexibilidade da nuvem híbrida necessárias para unificar as operações legadas e nativas da nuvem. Quer seu objetivo seja consolidar a infraestrutura antiga, migrar para a modernização baseada em contêineres ou introduzir IA nas aplicações existentes, o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornece uma base segura e escalável para transformação sem forçar uma reescrita disruptiva.