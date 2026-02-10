Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Modernize cargas de trabalho virtualizadas

O Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud oferece às organizações um caminho claro e altamente seguro para modernizar cargas de trabalho virtualizadas. Em vez de executar plataformas separadas para máquinas virtuais e contêineres, as equipes podem migrar e operar as aplicações baseadas em VMs diretamente dentro do Red Hat OpenShift usando o KubeVirt e o KVM. Essa tecnologia tem a confiança de todo o setor por sua maturidade, desempenho e segurança.

Fornecido no IBM Cloud, uma plataforma projetada para cargas de trabalho exigentes e regulamentadas, o Red Hat OpenShift Virtualization oferece as ferramentas consistentes, as interfaces de programação de aplicativos (APIs), a automação e a flexibilidade da nuvem híbrida necessárias para unificar as operações legadas e nativas da nuvem. Quer seu objetivo seja consolidar a infraestrutura antiga, migrar para a modernização baseada em contêineres ou introduzir IA nas aplicações existentes, o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornece uma base segura e escalável para transformação sem forçar uma reescrita disruptiva.
Uma plataforma unificada para toda a sua computação

Elimine a necessidade de manter um ambiente para VMs e outro para contêineres. O Red Hat OpenShift Virtualization os reúne em um único modelo operacional, com ferramentas consistentes, pipelines de CI/CD, observabilidade e controles de segurança em toda a nuvem híbrida e edge.
Migração de VMs mais rápida e com menor risco

Migre máquinas virtuais tradicionais para o Red Hat OpenShift utilizando o Migration Toolkit for Virtualization integrado. Com o suporte do IBM Technology Expert Labs, as organizações podem otimizar as migrações em escala com automação, avaliações e orientação prática de especialistas, reduzindo o risco de downtime e acelerando o time to value.
Custo total de propriedade mais baixo e previsível

Evite o aumento das taxas de licenciamento e a demanda operacional das plataformas de virtualização legadas. Ao consolidar cargas de trabalho no Red Hat OpenShift, você pode aproveitar os direitos de convidados incluídos no Red Hat Enterprise Linux, otimizar o consumo de recursos e reduzir a proliferação de ferramentas.
Modernize-se no seu ritmo com uma plataforma pronta para o futuro

Execute as VMs como estão e adote práticas nativas da nuvem (contêineres, sem servidor, GitOps e IA) sempre que a empresa estiver pronta. Com gerenciamento consistente em ambientes no local, na nuvem pública e de edge, você pode desenvolver seu portfólio de aplicações gradualmente, sem interromper sistemas de missão crítica.

Casos de uso

Modernizing critical business systems without rewriting

Organizações com aplicações baseadas em VMs profundamente incorporadas (sistemas bancários centrais, ERP e plataformas de faturamento) podem migrar para o Red Hat OpenShift Virtualization para estabilizar os custos, melhorar a integração com serviços modernos e se preparar para a modernização de longo prazo.

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

As empresas que buscam alternativas às plataformas de virtualização tradicionais podem realocar cargas de trabalho no Red Hat OpenShift para obter um modelo operacional e de licenciamento mais previsível, mantendo a confiabilidade e o desempenho.

Enhancing data driven applications with cloud native services

Sistemas baseados em VMs, como analytics engines, sistemas de EHR ou cargas de trabalho de geração de imagens, podem ser executados lado a lado com microsserviços, melhorando o fluxo de dados em tempo real e possibilitando insights mais rápidos sem necessidade de rearquitetura.

Running hybrid cloud and edge operations consistently

Organizações de varejo, telecomunicações e industriais podem usar o Red Hat OpenShift Virtualization para executar VMs onde quer que precisem delas: data centers, nuvem pública ou locais de edge, com gerenciamento de ciclo de vida unificado e controles de políticas.

Estudo de caso

CIO da IBM

A implementação da Organização CIO da IBM do Red Hat OpenShift on IBM Cloud permitiu à IBM substituir ambientes de VMs caros e lentos por uma plataforma de contêineres unificada que reduziu os custos de hospedagem em 90%. Isso também reduziu o trabalho de operações em 55% e permitiu atualizações rápidas e seguras de aplicações por padrão.

Produtos relacionados

Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Serviço gerenciado do Red Hat OpenShift no IBM Cloud que fornece uma plataforma Kubernetes escalável e segura para criar, implementar e executar aplicações conteinerizadas.
Red Hat on IBM Cloud
Um portfólio de tecnologias Red Hat integradas ao IBM Cloud para ajudar as organizações a construir, gerenciar e modernizar aplicações em ambientes de nuvem híbrida.
Soluções de virtualização da IBM
Portfólio do conjunto de ferramentas e plataformas da IBM que ajudam as organizações a virtualizar recursos de computação, armazenamento e rede para maior eficiência, flexibilidade e otimização de cargas de trabalho.
IBM Fusion
Plataforma de armazenamento definida por software que oferece armazenamento de alto desempenho, escalável e pronto para contêineres para cargas de trabalho modernas virtualizadas e nativas da nuvem.
Dê o próximo passo

Descubra como você pode migrar e modernizar máquinas virtuais com o Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.

