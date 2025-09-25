Red Hat® AI on IBM Cloud

IBM e Red Hat ajudam as empresas a acelerar sua jornada de IA

Ilustração das camadas de dados

Soluções de IA da Red Hat na IBM Cloud

O Red Hat AI on IBM Cloud é um pacote abrangente de produtos e serviços projetado para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA em ambientes de nuvem híbrida. Ele ajuda as organizações a reduzir os custos operacionais e o tempo de lançamento no mercado por meio do uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que estão alinhados com seus próprios dados relevantes para a empresa, de forma privada e segura.

O Red Hat AI on IBM Cloud permite que as organizações gerenciem e monitorem todo o ciclo de vida tanto de modelos de IA preditiva quanto generativa, sejam eles implementados em servidores únicos ou em sistemas distribuídos em grande escala. Ele foi desenvolvido com base em tecnologias de código aberto e aproveita um ecossistema de parceiros focado na otimização do desempenho, da estabilidade e da compatibilidade com GPUs e aceleradores de IA.

Notícias em destaque

Ilustração de vários sistemas trabalhando juntos
Personalize a evolução do seu negócio e desfrute do poder da IA na nuvem híbrida

Obtenha insights valiosos de nossos especialistas em IA sobre como construir sua infraestrutura de nuvem híbrida com IA, partindo do ponto em que você está em sua jornada.

Ilustração de imagens e gráficos coloridos
InstructLab de IA da Red Hat na IBM Cloud

Leia o artigo no blog sobre o Red Hat AI InstructLab disponível no IBM Cloud

Um ícone de nuvem que representa documentos, processos e ilustrações integradas
O que é o InstructLab?

Acesse a central de explicações com conteúdo elaborado por especialistas da IBM sobre assuntos populares de tecnologia

Ilustração da aplicação exibindo uma variedade de cores em diferentes seções e funcionalidades
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Leia o artigo no blog sobre o Red Hat AI InstructLab disponível no IBM Cloud

Ofertas de IA da Red Hat na IBM Cloud

O portfólio do Red Hat AI on IBM Cloud inclui o Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como serviço (SaaS) para criar grandes modelos de linguagem (LLMs) adequados à finalidade, o Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para construir, implementar e gerenciar aplicações habilitadas para IA em escala e o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para ambientes de servidores Linux individuais.

Traga o poder dos modelos de IA de código aberto adequadamente dimensionados para lidar com seus desafios de negócios exclusivos, com privacidade e segurança.

O serviço Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud foi projetado para simplificar, escalar e garantir o alinhamento completo, o treinamento e a implementação dos modelos de IA. Ao simplificar a criação de LLMs personalizados com o processo do InstructLAB, as organizações podem criar modelos altamente precisos e eficientes, mantendo a propriedade de seus dados. Os principais benefícios incluem:

  • Portabilidade, mantendo a propriedade dos seus dados e do modelo.
  •  Minimize os riscos de perda catastrófica de conhecimento.
  • Como serviço, com infraestrutura sempre disponível.
O OpenShift AI está disponível como um complemento gerenciado executado no Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

O Red Hat OpenShift AI é uma plataforma flexível e escalável de desenvolvimento de IA e ML que permite que as empresas criem e entreguem aplicações habilitadas para IA em escala.

Os usuários existentes do OpenShift on IBM Cloud podem acessar a página de visão geral do cluster e navegar até a seção de complementos para instalar o complemento OpenShift AI. Se você ainda não tem um cluster OpenShift na IBM Cloud, pode criar um cluster ou usar a arquitetura implementável para obter um cluster OpenShift recém-criado do tamanho mínimo necessário com OpenShift AI instalado.

 Arquitetura implementável do OpenShift AI
Logotipo da Red Hat
O Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI é uma plataforma de modelos de base

Desenvolva, teste e implemente de forma sistemática grandes modelos de linguagem (LLMs) personalizados baseados no Granite e hospedagem de LLMs integrada com vLLM para potencializar aplicações corporativas. Você pode criar e hospedar modelos a partir da mesma imagem inicializável. Além da linha de LLMs Granite de código aberto, o Red Hat Enterprise Linux AI oferece ferramentas de alinhamento de modelos InstructLab com base na metodologia LAB e uma abordagem orientada pela comunidade para o desenvolvimento de modelos por meio do projeto InstructLab. Toda a solução é fornecida como uma imagem RHEL otimizada para IA e inicializável para implementação na IBM Cloud.

 Explore a configuração do RHEL AI
Leve suas cargas de trabalho de IA do piloto à produção

IA confiável e precisa

Dados confiáveis, selecionados e de alta qualidade e modelos de IA confiáveis para fortalecer a tomada de decisão em um stack de IA totalmente híbrido, permitindo uma implementação contínua em aplicações e infraestrutura.
Retorno sobre o investimento estratégico em IA

Acelere a adoção de IA responsável com IA escalável e implementação rápida por meio de casos de uso de cargas de trabalho selecionados, além de uma infraestrutura flexível para cargas de trabalho intensivas.
Proteção de dados para IA

Privacidade de dados simplificada e segurança e conformidade de IA fortalecidas, criadas para infraestruturas altamente regulamentadas.
Plataforma de IA de ponta a ponta

Vá além da nuvem. A IBM oferece um stack completo de IA de serviços de servidor, armazenamento e rede para ajudar você a superar os custos ocultos e os desafios técnicos da IA.

Histórias de clientes

Grupo de pessoas trabalhando juntas em um espaço de trabalho moderno em Tóquio
HAPPIEST MINDS
Plataformas de IA nativas digitais para fluxos de receita digitais exponenciais
Estádio lotado com jogador de tênis de branco com roupas brancas sacando a bola sobre a rede.
WIMBLEDON
A IA generativa aprimora ainda mais uma experiência digital de classe mundial
Equipe de pessoas tendo aula com um instrutor de negócios
IBM Account 360
A transformação da colaboração entre equipes voltadas para o cliente na IBM
Estádio lotado à noite
US Open
Como aproveitar a experiência digital do US Open

Soluções relacionadas

Blocos de construção do Red Hat OpenShift
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Traga aplicações de missão crítica e iniciativas de IA para o mercado com uma oferta OpenShift segura e gerenciada.
Corredor de servidores de armazenamento de dados de alta tecnologia
GPUs e aceleradores de IA  na IBM Cloud® 
O poder de escolha para suas implementações de IA
Representação 3D de um cubo azul incompleto feito de formas planas
IBM Granite
Economize com os modelos menores e abertos do Granite, projetados para a eficiência do desenvolvedor
Visão de uma conferência com o logotipo do watsonx
Realize a promessa da IA com watsonx
Empresas que priorizam a IA podem economizar custos usando modelos pequenos e personalizados para impulsionar o crescimento
