IBM e Red Hat ajudam as empresas a acelerar sua jornada de IA
O Red Hat AI on IBM Cloud é um pacote abrangente de produtos e serviços projetado para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA em ambientes de nuvem híbrida. Ele ajuda as organizações a reduzir os custos operacionais e o tempo de lançamento no mercado por meio do uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que estão alinhados com seus próprios dados relevantes para a empresa, de forma privada e segura.
O Red Hat AI on IBM Cloud permite que as organizações gerenciem e monitorem todo o ciclo de vida tanto de modelos de IA preditiva quanto generativa, sejam eles implementados em servidores únicos ou em sistemas distribuídos em grande escala. Ele foi desenvolvido com base em tecnologias de código aberto e aproveita um ecossistema de parceiros focado na otimização do desempenho, da estabilidade e da compatibilidade com GPUs e aceleradores de IA.
Obtenha insights valiosos de nossos especialistas em IA sobre como construir sua infraestrutura de nuvem híbrida com IA, partindo do ponto em que você está em sua jornada.
Leia o artigo no blog sobre o Red Hat AI InstructLab disponível no IBM Cloud
Acesse a central de explicações com conteúdo elaborado por especialistas da IBM sobre assuntos populares de tecnologia
Leia o artigo no blog sobre o Red Hat AI InstructLab disponível no IBM Cloud
O portfólio do Red Hat AI on IBM Cloud inclui o Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como serviço (SaaS) para criar grandes modelos de linguagem (LLMs) adequados à finalidade, o Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para construir, implementar e gerenciar aplicações habilitadas para IA em escala e o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para ambientes de servidores Linux individuais.
Dados confiáveis, selecionados e de alta qualidade e modelos de IA confiáveis para fortalecer a tomada de decisão em um stack de IA totalmente híbrido, permitindo uma implementação contínua em aplicações e infraestrutura.
Acelere a adoção de IA responsável com IA escalável e implementação rápida por meio de casos de uso de cargas de trabalho selecionados, além de uma infraestrutura flexível para cargas de trabalho intensivas.
Privacidade de dados simplificada e segurança e conformidade de IA fortalecidas, criadas para infraestruturas altamente regulamentadas.
Vá além da nuvem. A IBM oferece um stack completo de IA de serviços de servidor, armazenamento e rede para ajudar você a superar os custos ocultos e os desafios técnicos da IA.