O Red Hat AI on IBM Cloud é um pacote abrangente de produtos e serviços projetado para acelerar o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA em ambientes de nuvem híbrida. Ele ajuda as organizações a reduzir os custos operacionais e o tempo de lançamento no mercado por meio do uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que estão alinhados com seus próprios dados relevantes para a empresa, de forma privada e segura.

O Red Hat AI on IBM Cloud permite que as organizações gerenciem e monitorem todo o ciclo de vida tanto de modelos de IA preditiva quanto generativa, sejam eles implementados em servidores únicos ou em sistemas distribuídos em grande escala. Ele foi desenvolvido com base em tecnologias de código aberto e aproveita um ecossistema de parceiros focado na otimização do desempenho, da estabilidade e da compatibilidade com GPUs e aceleradores de IA.