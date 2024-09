A solução foi projetada para ajudar qualquer pessoa que colabore com um cliente a se familiarizar rapidamente com as principais atividades e ações que ocorrem na conta. A ferramenta extrai dados e informações de várias ferramentas e repositórios e disponibiliza o acesso com um clique a recursos de conta relevantes e integrados por meio de um aplicativo Slack no desktop ou em um dispositivo móvel. Por ser desenvolvida no Slack, a solução oferece disponibilidade em qualquer lugar/a qualquer momento.

O objetivo era criar um “copiloto” para qualquer membro da equipe de atendimento ao cliente que fornecesse um instantâneo em tempo real das atividades da conta, incluindo iniciativas estratégicas, leads, oportunidades, implantações e casos abertos. A solução também agiliza o processo de localização da pessoa certa, seja o diretor administrativo da conta, um especialista de vendas da marca, o engenheiro de um cliente ou um agente de suporte, e conecta os membros da equipe. Isso pode transformar a colaboração da equipe de conta, por exemplo, eliminando a necessidade de passar os primeiros 15 minutos de qualquer chamada somente coletando e compartilhando informações apenas para descobrir que alguém não recebeu um arquivo. Com essa solução, a IBM está aplicando suas plataformas estratégicas para automatizar a colaboração e compartilhar, rastrear e registrar com eficiência as atividades da equipe de contas.