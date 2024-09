A Happiest Minds (link fora de ibm.com) facilita a transformação digital para empresas e provedores de tecnologia por meio da entrega de experiências perfeitas do cliente, maior eficiência empresarial e insights acionáveis. Aplicando tecnologias disruptivas, como IA, blockchain, nuvem e outras, a empresa oferece Digital Engineering Services (PDES), Generative AI Business Services (GBS) e Infrastructure Management & Security Services (IMSS) em vários setores da indústria. A Happiest Minds está sediada em Bangalore, Índia, com operações nos EUA, no Reino Unido, no Canadá, na Austrália e no Oriente Médio.