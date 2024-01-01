Soluções de hospedagem de servidores dedicados

Projetado para total isolamento, controle e segurança para cargas de trabalho de missão crítica usando hospedagem de servidor dedicada customizável na IBM Cloud
Hospedagem de servidor dedicado de alta confiança

A hospedagem de servidores dedicados da IBM foi projetada para fornecer isolamento, controle e segurança totais para suas pesadas cargas de trabalho de missão crítica. Nosso ambiente de servidor bare metal privado oferece customização e desempenho máximos com uma ampla variedade de opções de configuração, arquiteturas de CPU Intel® e AMD, armazenamento versátil e muito mais. Ao contrário de outros provedores, o IBM Cloud® oferece locais de hospedagem de servidores dedicados em mais de 60 data centers e 19 países.
Nova tecnologia Intel® Xeon® na IBM Cloud

Saiba como a Intel e a IBM estão comprometidas em ajudar os clientes a modernizar e proteger suas cargas de trabalho de HPC.

 Veja o lançamento Crie e economize com os novos processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4ª geração

Ganhe USD 1.000 de desconto na tecnologia Intel® de 4ª geração em servidores IBM Cloud Bare Metal.

Personalize do seu jeito

Nossa hospedagem de servidor dedicado oferece uma variedade de CPUs de desempenho Intel e AMD de ponta para servidores bare metal da IBM Cloud. Além disso, recursos de BYO, armazenamento versátil, memória extensiva e mais.
Conte com a nossa rede global

Quanto mais próximos os dados estão de seus usuários, menos aborrecimentos enfrentará com latência, segurança e entrega de serviço em tempo hábil. Com a hospedagem de servidor dedicada da IBM, você escolhe entre uma rede global de data centers dispersos e locais POP.
Use as tecnologias mais novas, sempre.

Você pode provisionar hospedagem de servidor dedicado para SAP HANA/SAP NetWeaver e outras cargas de trabalho certificadas e incluir as mais recentes NVIDIA Tesla GPUs para necessidades de HPC.
Obtenha precificação competitiva e transparente

Recentemente, reduzimos nossos preços de hospedagem dedicada nos servidores IBM Cloud Bare Metal em média em 17% em geral. Também incluímos 20 TB de largura de banda gratuita.1 Escolha entre cobrança por hora, mensal e reservada a preços definidos para gerenciamento de custos de cloud mais inteligente.
Hospedagem da web dedicada
Transmita arquivos grandes e vídeos. Especifique e duplique servidores de hospedagem web em cluster para atender aos seus requisitos.
Hospedagem de aplicativos dedicada
Obtenha hospedagem externa totalmente gerenciada e valiosa em segurança. Integre os serviços IBM® Watson e mais.
Hospedagem de jogos dedicada
Ajuste a escala para as demandas do jogador rapidamente. Também é possível personalizar regras, instalar atualizações, isolar jogadores e obter ping alto.
Intel® Xeon® E-2174G

4 núcleos, 3,80 GHz / 16 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda1 

20 núcleos, 2,20 GHz / 32 GB RAM/ 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda1 

48 núcleos, 2,40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda

Mais de 11 milhões de configurações

Escolha processadores únicos, duplos ou quad com as tecnologias Intel ou AMD mais recentes. Selecione a velocidade, a RAM, o S.O. de armazenamento e mais. Ou escolha entre opções de hospedagem de servidor dedicadas e pré-configuradas para um provisionamento mais rápido.

 Sem camada de hypervisor

Obtenha mais controle sobre seu ambiente de hospedagem de servidor dedicado com acesso raiz direto. Os IBM Cloud Bare Metal Servers são servidores de computação físicos, dedicados e privados que oferecem a funcionalidade essencial de que você precisa.

 Até 128 núcleos

Resolva tarefas de processamento intensivo de informações em menos tempo. Dê suporte a cargas de trabalho modernas de hospedagem dedicada e serviços em contêineres com até 128 núcleos por plataforma.

 Provisionamento sob demanda

Obtenha servidores dedicados mensais on-line em apenas duas a quatro horas. Servidores dedicados por hora podem estar funcionando dentro de 30 minutes.

Obtenha um crédito de USD 200 ao se inscrever

Qual é a velocidade da rede na IBM Cloud?

Saiba a velocidade da rede entre servidores bare metal, tanto em termos de taxa de transferência de rede quanto de latência.
O que é hospedagem de servidor?

Fornece acesso remoto a servidores virtuais ou físicos externos e a recursos associados por uma subscrição mensal ou preço com base em uso.
O que é hospedagem web?

Fornece armazenamento para os arquivos que compõem o seu website e o software, hardware físico e infraestrutura de rede que disponibiliza o seu website a outros na internet.
Documentação

Confira nossos tutoriais, segurança, armazenamento e opções de software.
Postagens do blog

Conheça mais e saiba por que escolher os servidores bare metal ou virtuais.
Explore servidores bare metal na IBM Cloud
Personalize um servidor dedicado com suas especificações exatas e obtenha uma cotação para download.

 Saiba mais Servidor privado virtual da IBM Cloud

Hospedagem de servidor dedicada não é exatamente o que você está procurando? Explore as opções do servidor privado virtual (VPS).

 Saiba mais
