Soluções de hospedagem de servidores dedicados

A hospedagem de servidores dedicados da IBM foi projetada para fornecer isolamento, controle e segurança totais para suas pesadas cargas de trabalho de missão crítica. Nosso ambiente de servidor bare metal privado oferece customização e desempenho máximos com uma ampla variedade de opções de configuração, arquiteturas de CPU Intel® e AMD, armazenamento versátil e muito mais. Ao contrário de outros provedores, o IBM Cloud® oferece locais de hospedagem de servidores dedicados em mais de 60 data centers e 19 países.
Saiba como a Intel e a IBM estão comprometidas em ajudar os clientes a modernizar e proteger suas cargas de trabalho de HPC.
Ganhe USD 1.000 de desconto na tecnologia Intel® de 4ª geração em servidores IBM Cloud Bare Metal.
Nossa hospedagem de servidor dedicado oferece uma variedade de CPUs de desempenho Intel e AMD de ponta para servidores bare metal da IBM Cloud. Além disso, recursos de BYO, armazenamento versátil, memória extensiva e mais.
Quanto mais próximos os dados estão de seus usuários, menos aborrecimentos enfrentará com latência, segurança e entrega de serviço em tempo hábil. Com a hospedagem de servidor dedicada da IBM, você escolhe entre uma rede global de data centers dispersos e locais POP.
Você pode provisionar hospedagem de servidor dedicado para SAP HANA/SAP NetWeaver e outras cargas de trabalho certificadas e incluir as mais recentes NVIDIA Tesla GPUs para necessidades de HPC.
Recentemente, reduzimos nossos preços de hospedagem dedicada nos servidores IBM Cloud Bare Metal em média em 17% em geral. Também incluímos 20 TB de largura de banda gratuita.1 Escolha entre cobrança por hora, mensal e reservada a preços definidos para gerenciamento de custos de cloud mais inteligente.
4 núcleos, 3,80 GHz / 16 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda1
20 núcleos, 2,20 GHz / 32 GB RAM/ 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda1
48 núcleos, 2,40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de largura de banda1
Escolha processadores únicos, duplos ou quad com as tecnologias Intel ou AMD mais recentes. Selecione a velocidade, a RAM, o S.O. de armazenamento e mais. Ou escolha entre opções de hospedagem de servidor dedicadas e pré-configuradas para um provisionamento mais rápido.
Obtenha mais controle sobre seu ambiente de hospedagem de servidor dedicado com acesso raiz direto. Os IBM Cloud Bare Metal Servers são servidores de computação físicos, dedicados e privados que oferecem a funcionalidade essencial de que você precisa.
Resolva tarefas de processamento intensivo de informações em menos tempo. Dê suporte a cargas de trabalho modernas de hospedagem dedicada e serviços em contêineres com até 128 núcleos por plataforma.
Obtenha servidores dedicados mensais on-line em apenas duas a quatro horas. Servidores dedicados por hora podem estar funcionando dentro de 30 minutes.
Saiba a velocidade da rede entre servidores bare metal, tanto em termos de taxa de transferência de rede quanto de latência.
Fornece acesso remoto a servidores virtuais ou físicos externos e a recursos associados por uma subscrição mensal ou preço com base em uso.
Fornece armazenamento para os arquivos que compõem o seu website e o software, hardware físico e infraestrutura de rede que disponibiliza o seu website a outros na internet.
Personalize um servidor dedicado com suas especificações exatas e obtenha uma cotação para download.
Hospedagem de servidor dedicada não é exatamente o que você está procurando? Explore as opções do servidor privado virtual (VPS).
120 TB incluídos nos data centers dos EUA, Canadá e UE; Largura de banda de 5 TB incluída em todos os outros data centers. Novos preços e ofertas não podem ser combinados com outros descontos atuais ou futuros.