Soluções de hospedagem de servidores dedicados

A hospedagem de servidores dedicados da IBM foi projetada para fornecer isolamento, controle e segurança totais para suas pesadas cargas de trabalho de missão crítica. Nosso ambiente de servidor bare metal privado oferece customização e desempenho máximos com uma ampla variedade de opções de configuração, arquiteturas de CPU Intel® e AMD, armazenamento versátil e muito mais. Ao contrário de outros provedores, o IBM Cloud® oferece locais de hospedagem de servidores dedicados em mais de 60 data centers e 19 países.