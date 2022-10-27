O IBM Cloud for Financial Services é uma nuvem inédita, projetada para proteger até mesmo seus dados e cargas de trabalho de IA mais confidenciais. Com segurança integrada e controles informados pelo setor, o IBM Cloud for Financial Services ajuda você a otimizar sua infraestrutura e demonstrar conformidade, para que possa se concentrar no que mais importa: agregar valor a seus clientes.
Como lidar com os requisitos de risco e regulatórios para suas cargas de trabalho de IA
Nuvem híbrida para IA generativa e desempenho
Faça o download do white paper para saber mais sobre o IBM Cloud for Financial Services
Repense a jornada de modernização de aplicativos bancários fundamentais
BPER Banca Group e IBM modernizando os principais sistemas bancários
Desenvolvida para ajudar as empresas de setores regulamentados a implementar a inovação orientada por IA com segurança e fazer a transição para novos modelos operacionais.
Ofereça desempenho consistente em toda a arquitetura multinuvem híbrida com a abordagem centrada em plataforma aberta, segura e flexível da IBM.
Uma nuvem criada para fins específicos aproveita o IBM Cloud Framework for Financial Services, informado pelo setor, para reduzir os riscos com o mais elevado conjunto de padrões regulatórios e de conformidade do setor.
Proteção contínua de ponta a ponta na nuvem para seus dados e aplicações de missão crítica com conformidade regulatória na vanguarda com o IBM Cloud Security & Compliance Center.
Beneficie-se das mais recentes tecnologias cognitivas e de IA para gerar eficiência e valor nos serviços de pagamentos com a solução de pagamento como serviço do IBM Payment Center na IBM Cloud for Financial Services.
Adote uma estratégia de plataforma específica do setor, otimizada para permitir o crescimento e a redução dos riscos comerciais para todo o ecossistema comercial com a IBM Connected Trade Platform.
Enfrente desafios de computação intensiva em grande escala e acelere o tempo de obtenção de insights com o IBM Cloud HPC.
Crie seu ambiente DaaS de serviços financeiros na IBM® Cloud para ter ganhos revolucionários e integração híbrida com ambientes existentes.
Aumente a produtividade com uma IA responsável, transparente e explicável usando a tecnologia de IA de última geração da IBM (watsonx.ai, watsonx.governance e watsonx Orchestrate), criada para permitir os fluxos de trabalho de IA confiáveis necessários para setores regulamentados.
Veja como a fintech húngara usa a nuvem pública da IBM para apoiar seus negócios inovadores e, ao mesmo tempo, manter a segurança necessária para permanecer em conformidade.
O provedor de tecnologia financeira se uniu à IBM para tornar o fluxo de caixa uma realidade para empresas menores.
Modernize os principais sistemas bancários e de seguros com a IBM Consulting; reconhecida pela Forbes como uma das melhores empresas de consultoria de gestão dos Estados Unidos em 2023, tendo recebido cinco estrelas (a classificação mais alta) pelo trabalho realizado com instituições financeiras.
Acelere o time to value aproveitando o crescente ecossistema da IBM de parceiros de tecnologia validados e fintechs que demonstraram o mais alto nível de conformidade com o framework da IBM Cloud para serviços financeiros.
Descubra como os parceiros de negócios podem trabalhar com a IBM para acelerar as jornadas de modernização dos clientes.