Uma nuvem específica do setor, criada para atender às suas necessidades exclusivas de modernização e transformação de IA
Inove em uma nuvem projetada para setores regulamentados

O IBM Cloud for Financial Services é uma nuvem inédita, projetada para proteger até mesmo seus dados e cargas de trabalho de IA mais confidenciais. Com segurança integrada e controles informados pelo setor, o IBM Cloud for Financial Services ajuda você a otimizar sua infraestrutura e demonstrar conformidade, para que possa se concentrar no que mais importa: agregar valor a seus clientes. 
Recursos de segurança e privacidade líderes do setor, fortalecidos pelo conhecimento especializaod da IBM no setor e extensas parcerias.

Benefícios
Desenvolvido para IA

Desenvolvida para ajudar as empresas de setores regulamentados a implementar a inovação orientada por IA com segurança e fazer a transição para novos modelos operacionais.
Híbrido por design

Ofereça desempenho consistente em toda a arquitetura multinuvem híbrida com a abordagem centrada em plataforma aberta, segura e flexível da IBM.
O mais elevado conjunto de padrões regulatórios e de conformidade

Uma nuvem criada para fins específicos aproveita o IBM Cloud Framework for Financial Services, informado pelo setor, para reduzir os riscos com o mais elevado conjunto de padrões regulatórios e de conformidade do setor.

Soluções

Gerencie riscos e conformidade

Proteção contínua de ponta a ponta na nuvem para seus dados e aplicações de missão crítica com conformidade regulatória na vanguarda com o IBM Cloud Security &amp; Compliance Center.
Gere eficiência nos serviços de pagamentos

Beneficie-se das mais recentes tecnologias cognitivas e de IA para gerar eficiência e valor nos serviços de pagamentos com a solução de pagamento como serviço do IBM Payment Center na IBM Cloud for Financial Services.
Transforme o comércio e os negócios da cadeia de suprimentos

Adote uma estratégia de plataforma específica do setor, otimizada para permitir o crescimento e a redução dos riscos comerciais para todo o ecossistema comercial com a IBM Connected Trade Platform.

Acelere o tempo de obtenção de insights

Enfrente desafios de computação intensiva em grande escala e acelere o tempo de obtenção de insights com o IBM Cloud HPC.

Capacite os funcionários a trabalhar com segurança em qualquer lugar

Crie seu ambiente DaaS de serviços financeiros na IBM® Cloud para ter ganhos revolucionários e integração híbrida com ambientes existentes.

Operacionalize a governança da IA

Aumente a produtividade com uma IA responsável, transparente e explicável usando a tecnologia de IA de última geração da IBM (watsonx.ai, watsonx.governance e watsonx Orchestrate), criada para permitir os fluxos de trabalho de IA confiáveis necessários para setores regulamentados.

Histórias de transformação de clientes

Circeo

Veja como a fintech húngara usa a nuvem pública da IBM para apoiar seus negócios inovadores e, ao mesmo tempo, manter a segurança necessária para permanecer em conformidade.
Asteria

O provedor de tecnologia financeira se uniu à IBM para tornar o fluxo de caixa uma realidade para empresas menores.
GEVA Group

A IBM fez uma parceria com a empresa europeia de processamento de pagamentos para otimizar a segurança, a estabilidade e a conformidade, migrando um serviço crítico para a IBM Cloud.
Faça parceria e crie com a IBM Cocriar a transformação

Modernize os principais sistemas bancários e de seguros com a IBM Consulting; reconhecida pela Forbes como uma das melhores empresas de consultoria de gestão dos Estados Unidos em 2023, tendo recebido cinco estrelas (a classificação mais alta) pelo trabalho realizado com instituições financeiras.

 Saiba mais Acesso à inovação

Acelere o time to value aproveitando o crescente ecossistema da IBM de parceiros de tecnologia validados e fintechs que demonstraram o mais alto nível de conformidade com o framework da IBM Cloud para serviços financeiros.

 Assista o vídeo (0:39) Expanda seus negócios

Descubra como os parceiros de negócios podem trabalhar com a IBM para acelerar as jornadas de modernização dos clientes.

 Saiba mais
