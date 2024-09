A Circeo (link fora de ibm.com) foi criada em 2014 com o objetivo de ajudar os bancos a usar a tecnologia para resolver problemas complexos de empréstimos. A ferramenta de software principal da organização, TheLoanFactory, é uma abordagem inovadora para empréstimos que facilita o gerenciamento do ciclo de vida do empréstimo tanto para bancos quanto para seus clientes. Com sede em Budapeste e escritórios na França e no Reino Unido, a Circeo tem aproximadamente 40 funcionários e trabalha com bancos em sete países europeus.

Componentes da solução

Os IBM Cloud Bare Metal Servers são servidores totalmente dedicados que oferecem desempenho máximo e locação segura e única.

O Red Hat OpenShift on IBM Cloud é um serviço OpenShift totalmente gerenciado que aproveita a escala empresarial e a segurança do IBM Cloud, para que você possa se concentrar em expandir aplicações, não em escalar o master.É a plataforma líder para desenvolvedores e operadores, como visto no The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, Q3 2020.