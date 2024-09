A GEVA sabia desde o início que funcionaria com IBM Cloud®. "Temos uma história muito longa com a IBM, e o sólido suporte deles à indústria de serviços financeiros resultou em uma excelente reputação entre nossos clientes," afirma Matthias Fauth, Gerente de Serviços na GEVA. "Além disso, a tecnologia IBM Cloud é projetada para ajudar empresas como a GEVA a atender às muitas exigências de nossa indústria."

No setor de processamento de pagamentos, os prazos podem ser bastante apertados. A maioria dos bancos tem janelas de processamento de pagamentos muito curtas. Se você perder um, pode ter que esperar horas ou dias pela próxima janela – uma situação que pode ter efeitos devastadores no acelerado setor da GEVA.

Isso significa que a infraestrutura subjacente aos aplicativos da GEVA deve ser extremamente estável. Como um dos poucos provedores de nuvem pública com inúmeros data centers na Europa, incluindo Frankfurt, Londres e Amsterdã, a IBM oferece suporte extraordinário a failover à GEVA.

A GEVA reforçou ainda mais a segurança e estabilidade de sua infraestrutura SaaS, selecionando IBM Cloud Bare Metal Servers para dar suporte para seu banco de dados Oracle. Servidores bare metal distribuídos geograficamente em modo síncrono, de forma que, em caso de falha do banco de dados em um servidor, outro servidor assumirá a operação a partir do ponto onde parou, sem perda de dados.

Outro componente importante da infraestrutura IBM Cloud da GEVA, o IBM Cloud Object Storage, facilita o armazenamento de conteúdo de dados para aplicativos e backups nas regiões do data center mundial da GEVA. O IBM Cloud Object Storage também permite que a GEVA mantenha todos os dados trocados entre clientes e redundantes na nuvem. A importância desta configuração—projetada para suportar a continuação confiável do serviço — não pode ser subestimada. A GEVA é uma empresa de missão crítica, e qualquer perda de dados equivaleria à perda de tempo e receita.

O ambiente da GEVA não está limitado a bare metal. Os servidores virtuais IBM Cloud oferecem à organização uma vantagem distinta porque podem ser escalados conforme a necessidade. Isso facilita a integração de novos clientes e também acomoda facilmente os picos de atividade que a GEVA experimenta no final do trimestre e no final do ano, quando a organização processa milhões de transações por hora.