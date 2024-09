A empresa uniu-se à IBM® Client Engineering, por meio do programa FinTechX da IBM (link fora do ibm.com). Durante um piloto de produto mínimo viável (MVP) de quatro semanas, uma equipe de duas pessoas na Asteria construiu e testou um novo assistente virtual: o Asteria Smart Finance Advisor. O front-end é alimentado pela tecnologia IBM watsonx Assistant. Os recursos de consulta de dados são entregues pela solução IBM Watson® Discovery, e os processos de resumo e geração de conteúdo são conduzidos pelo IBM watsonx.ai™ .

O consultor foi projetado para ser disponibilizado no portal bancário online todos os bancos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando os usuários de uma PME fizerem login, receberão um aviso do consultor que compartilha uma atualização sobre a saúde financeira da empresa. Por exemplo, se conta com cheque especial alto ou saldo médio baixo. Além disso, o consultor virtual é capaz de responder às dúvidas financeiras das PMEs e aconselhá-las sobre quais produtos são mais relevantes para cada situação comercial e financeira específica.

Antes do início do projeto piloto do consultor virtual, os consultores bancários passavam bastante tempo em consultorias personalizadas com cada cliente de PME. Os estágios iniciais desse processo de assessoria eram altamente manuais, demorados e caros. Por exemplo, ao aconselhar uma PME sobre um pedido de empréstimo, os consultores bancários passavam em média três horas avaliando a atividade da PME, explorando qual o produto recomendaria e comunicando suas conclusões à PME. O projeto piloto demonstrou que as etapas de análise do perfil do cliente e a recomendação de produtos do processo poderiam, com a ajuda do IBM watsonx, ser totalmente automatizadas. Isso reduziria o tempo investido em processos de consultoria de solicitação de empréstimo em 33%, como demonstrado pelo projeto piloto, e liberaria os agentes para se concentrarem nos aspectos mais complexos e de alto valor da consultoria e da gestão de relacionamento com o cliente.

Este caso de uso, foco do projeto piloto do MVP, é apenas o começo. No longo prazo, uma vez implementado de forma mais ampla, o novo consultor virtual destina-se a ajudar as PME a melhorar a rentabilidade e a estabilidade financeira e melhorar a sua perspicácia financeira. Paralelamente, oferecerá aos bancos que trabalham com a Asteria novas formas de comercializar seus serviços e produtos financeiros e oferecer mais educação e serviços aos seus clientes.