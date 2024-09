Instituições financeiras que competiam hoje em dia com base na eficiência do back-office competem com base nas experiências do cliente do front-office. A IBM® Financial Services Consulting ajuda os clientes a responder em vez de reagir a essa inversão do modelo de negócios tradicional do setor.

Nossa experiência na modernização de sistemas digitais centrais para bancos ajudou nossos clientes a obter melhorias na relação Custo-Lucro (C/I) superiores a 14% e economias de Custo Total de Operações (TCO) em média de 20-30%. A profunda experiência em tecnologia e indústria da IBM® Consulting gera resultados críticos para um desempenho financeiro saudável, focado em três imperativos principais do cliente: crescimento, eficiência e conformidade.

Essencial para essa modernização das instituições financeiras, nosso IBM® Payments Center de classe mundial fornece soluções de pagamento de ponta a ponta para permitir a agilidade, a segurança e a escalabilidade necessárias em um ecossistema de pagamentos em constante crescimento e centrado em parceiros.