Como resultado do piloto Z DIH, a M&T é capaz de compartilhar eficientemente as informações de depósito principais com precisão de sub-segundo, enquanto anteriormente as informações de depósito principais poderiam estar 3 horas obsoletas. As informações relevantes são continuamente calculadas, garantindo que funções como o aplicativo de decisão de pagamento tenham informações de conta atuais para aprovar ou negar pagamentos com mais precisão, mitigando riscos e possíveis fraudes. Como o Z DIH é executado completamente em z/OS, a modernização de aplicativos e a co-localização de dados podem ser realizadas com relativa facilidade, reduzindo atrasos de informações e riscos de conformidade. Z DIH também oferece benefícios de custo com o uso eficiente de mecanismos especializados (conhecido como zIIPs) e a capacidade de conduzir o processamento de consultas para Z DIH em vez de aplicações centrais exclusivamente.

O aproveitamento do Z DIH reduziu o cronograma do projeto orientado por dados em 40% nos casos em que o mapeamento e o teste de dados foram um fator importante. "Quando preenchemos e sincronizamos os caches de dados de nossos sistemas de registro, os recursos de autoatendimento do Z DIH permitem que nossos parceiros de negócios e tecnologia desenvolvam recursos sem dependências entre equipes", diz Plew. As principais informações bancárias no cache intradiário do Z DIH são inteligíveis e reutilizáveis para outros casos de uso e aplicativos, de modo que um aplicativo de consumo não precisa mais gerar informações personalizadas a partir de elementos de dados brutos.



Os caches também podem ser acessados por desenvolvedores de aplicativos, analistas de negócios e cientistas de dados, sem a necessidade de transferência de dados em massa ou extração de sistemas centrais. Através deste modelo de autoatendimento, o pessoal-chave tem flexibilidade para desempenhar suas funções em tempo hábil, sem impactar os sistemas cruciais para a operação contínua do banco. Por exemplo, os analistas de negócios podem interagir com as informações do cache Z DIH sob demanda e com ferramentas familiares para resolver rapidamente os problemas dos clientes.