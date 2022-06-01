Por que a modernização da ISO é tão importante para instituições financeiras

Essa transição oferece uma oportunidade de ouro para melhorar a forma como os pagamentos operam. Em um mundo de pagamentos instantâneos e de uma escalada das fraudes nos pagamentos no espaço dos pagamentos digitais, devemos aproveitar esta oportunidade para reduzir as fraudes, aprimorar a conformidade e construir uma infraestrutura de pagamentos melhor e mais robusta. Idealmente, uma solução oferecerá interoperabilidade contínua entre as diferentes redes de pagamento em conformidade com a ISO.

Como a norma e sua adoção continuam evoluindo, a solução deve ser preparada para o futuro das mudanças da ISO 20022 à medida que elas ocorrerem. Uma solução nativa da ISO facilitará a adoção de novos requisitos à medida que forem publicados. As empresas terão a opção de integrar os pagamentos em seus processos de negócios completos de order-to-pay, em vez de precisar usar processos de negócios separados para faturar, receber um pagamento e, por fim, reconciliar esse pagamento. A integração simplifica o processo do início ao fim.

As mensagens nativas da ISO podem conter mais dados do que nas normas anteriores. Ao aproveitar esses dados adicionais, as FIs podem alcançar um padrão mais elevado de proteção contra crimes financeiros, AML e sanções. As empresas podem gerenciar melhor o risco de caixa e liquidez por meio de uma aplicação de caixa mais rápida, e tanto as corporações quanto os FIs podem prever os fluxos de caixa.

Com acesso mais fácil a conjuntos de dados padronizados, as FIs podem obter análise de dados mais rapidamente e usar dados de fluxos de pagamentos para fornecer business intelligence não disponível anteriormente em outros fluxos de pagamentos.

O desenvolvimento de uma camada de transformação habilitada para APIs da ISO ajuda as FIs a criar uma estratégia de negócios que define claramente as experiências e produtos diferenciados que a empresa oferece. E com um foco contínuo nas APIs da ISO, as FIs podem se conectar aos seus ecossistemas para entregar suas experiências e produtos diferenciados.

Com uma solução de camada de transformação de API baseada em mensagens ISO 20022, um FI pode transformar suas mensagens do sistema de pagamento legado em um formato de mensagem específico ISO 20022 para o sistema posterior. Isso é quase um pré-requisito para muitas FIs preencherem a lacuna até que tenham o recurso nativo ISO 20022 em seus sistemas.