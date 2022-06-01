Por que a modernização da ISO é tão importante para instituições financeiras

Com a migração para a norma de mensagens financeiras ISO 20022, o mundo está caminhando para um sistema padronizado de mensagens de pagamento. A ISO 20022, que a SWIFT habilitará para pagamentos transfronteiriços a partir de agosto de 2022, beneficiará significativamente as instituições financeiras (FIs). Mas a jornada dessas instituições até a adoção pode ser bastante desafiadora. Para implementar com sucesso o novo padrão, os FIs precisarão de uma solução abrangente para tradução entre formatos de mensagem legados e a ISO 20022.
Essa transição oferece uma oportunidade de ouro para melhorar a forma como os pagamentos operam. Em um mundo de pagamentos instantâneos e de uma escalada das fraudes nos pagamentos no espaço dos pagamentos digitais, devemos aproveitar esta oportunidade para reduzir as fraudes, aprimorar a conformidade e construir uma infraestrutura de pagamentos melhor e mais robusta. Idealmente, uma solução oferecerá interoperabilidade contínua entre as diferentes redes de pagamento em conformidade com a ISO.
Como a norma e sua adoção continuam evoluindo, a solução deve ser preparada para o futuro das mudanças da ISO 20022 à medida que elas ocorrerem. Uma solução nativa da ISO facilitará a adoção de novos requisitos à medida que forem publicados. As empresas terão a opção de integrar os pagamentos em seus processos de negócios completos de order-to-pay, em vez de precisar usar processos de negócios separados para faturar, receber um pagamento e, por fim, reconciliar esse pagamento. A integração simplifica o processo do início ao fim.
As mensagens nativas da ISO podem conter mais dados do que nas normas anteriores. Ao aproveitar esses dados adicionais, as FIs podem alcançar um padrão mais elevado de proteção contra crimes financeiros, AML e sanções. As empresas podem gerenciar melhor o risco de caixa e liquidez por meio de uma aplicação de caixa mais rápida, e tanto as corporações quanto os FIs podem prever os fluxos de caixa.
Com acesso mais fácil a conjuntos de dados padronizados, as FIs podem obter análise de dados mais rapidamente e usar dados de fluxos de pagamentos para fornecer business intelligence não disponível anteriormente em outros fluxos de pagamentos.
O desenvolvimento de uma camada de transformação habilitada para APIs da ISO ajuda as FIs a criar uma estratégia de negócios que define claramente as experiências e produtos diferenciados que a empresa oferece. E com um foco contínuo nas APIs da ISO, as FIs podem se conectar aos seus ecossistemas para entregar suas experiências e produtos diferenciados.
Com uma solução de camada de transformação de API baseada em mensagens ISO 20022, um FI pode transformar suas mensagens do sistema de pagamento legado em um formato de mensagem específico ISO 20022 para o sistema posterior. Isso é quase um pré-requisito para muitas FIs preencherem a lacuna até que tenham o recurso nativo ISO 20022 em seus sistemas.
Os formatos proprietários legados, como o SWIFT MT, já são bem conhecidos e amplamente utilizados no setor, portanto levará tempo para se adaptar à ISO 20022. Há uma oportunidade estratégica para permitir alguns anos de coexistência entre as normas legadas e a ISO. Mas é importante fornecer aos usuários finais uma interface que mostre as mensagens originais e convertidas de forma clara e inequívoca, ao mesmo tempo em que fornece funcionalidades que realizam o valor dos campos de mensagens ricas da ISO.
Uma adoção bem-sucedida da ISO 20022 deve atender a vários objetivos: reduzir a complexidade de TI, possibilitar agilidade, capacitar parceiros, integrar sem dificuldades e cumprir os requisitos regulatórios. Esses objetivos podem parecer familiares: são objetivos da maioria dos sistemas de TI em geral. Mas eles assumem maior importância ao priorizar sistemas habilitados para a ISO 20022.
Isso é especialmente verdadeiro para o primeiro objetivo, reduzir a complexidade da TI. O simples acréscimo de uma camada ISO 20022 a um sistema complexo existente como tática para lidar com a lacuna imediata pode resolver o problema imediato, mas não lida com o objetivo estratégico de longo prazo de reduzir a complexidade. Na verdade, à medida que se migra para arquiteturas e processamento nativos da ISO 20022, uma solução tática pode ser descartável ou até mesmo uma barreira para atingir esse objetivo.
O futuro das mensagens financeiras ainda está sendo escrito em relação à ISO 20022. Mas o planejamento estratégico de longo prazo não pode esperar. As instituições que se adaptam agora estarão mais bem preparadas para mudanças futuras.
Descubra como uma infraestrutura de nuvem híbrida pode impulsionar sua estratégia de IA. Aprenda com especialistas da IBM como transformar tecnologias existentes em um sistema ágil e preparado para IA, promovendo inovação e eficiência em suas operações empresariais.
Explore como soluções de nuvem híbrida podem otimizar suas operações empresariais orientadas por IA. Conheça estudos de caso e soluções em destaque para entender como as empresas estão utilizando a nuvem híbrida da IBM para alcançar maior eficiência, escalabilidade e segurança.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Descubra os custos ocultos da escalabilidade da IA generativa e aprenda com especialistas como tornar seus investimentos em IA mais eficientes e impactantes.
Aprenda os fundamentos do gerenciamento de TI, incluindo sua importância para organizações modernas e as características principais para garantir operações fluidas e eficientes em sistemas tecnológicos.
O IBM Cloud Infrastructure Center é uma plataforma de software compatível com o OpenStack para gerenciamento da infraestrutura de nuvens privadas em sistemas IBM zSystems e no IBM LinuxONE.
Conheça servidores, armazenamento e software projetados para sua estratégia corporativa de nuvem híbrida e IA.
Encontre a solução ideal de infraestrutura em nuvem para as necessidades do seu negócio e expanda os recursos conforme a demanda.
Transforme sua infraestrutura empresarial com as soluções da IBM prontas para IA e nuvem híbrida. Descubra servidores, armazenamento e software projetados para proteger, expandir e modernizar seus negócios ou acesse insights de especialistas para aprimorar sua estratégia de IA generativa.